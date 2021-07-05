اتصالات مصر Etisalat Misr تقدم كود شحن كارت اتصالات فكة مكسات لعملاء الشركة وذلك بعروض مميزة حيث أن كود شحن كارت اتصالات فكة مكسات يسهل على العميل الشحن سريعًا لتخليص مصالحه. لذا يقدم موقع دوت الخليج في السطور التالية كود شحن كارت اتصالات فكة مكسات.

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