/639105/وفد-تنسيقية-شباب-الأحزاب-والسياسيين-يتفقد-معرض-القاهرة-الدولي-للكتاب-في-خامس-أيامه

قام وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اليوم الإثنين ٥ يوليو، بزيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب، في خامس أيام إنطلاقه، خلال دورته ٥٢ بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، حيث تفقد الوفد المعرض وأقسامه المتنوعة.

دوت الخليج وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يتفقد« معرض القاهرة الدولي للكتاب» في خامس أيامه وأشاد أعضاء التنسيقية بحسن تنظيم المعرض والإقبال الجماهيري الكبير ويتزايد كل يوم مع الإلتزام التام بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية و تساهم هذا المعارض الهامة في منح الشباب الفرصة على الإطلاع ورفع الوعي. وفد تنسيقية شباب الأحزاب فى معرض الكتاب وضم وفد التنسيقية النائب طارق الخولي والنائبة رشا كليب أعضاء مجلس النواب، ومن أعضاء التنسيقية ماجد طلعت . هذا وشهد معرض الكتاب، خلال خامس أيامه، إقبال عدد كبير من المواطنين، اليوم السبت، على معرض القاهرة الدولى للكتاب، لشراء أحدث الأعمال الأدبية والروائية التى تم إصدارها مؤخرًا.

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