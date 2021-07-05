انت الان تتابع تفاصيل خبر هنا تفاصيل نتيجة الدبلومات الفنية 2021 موعد الظهور ورابط الاستعلام والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - نتناول كافة تفاصيل نتيجة الدبلومات الفنية 2021، حيث وضح وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي في بيان له، موعد ظهور نتائج الدبلومات الفنية، كما جاء ذلك البيان عقب الانتهاء من كافة الاستعداد والإجراءات الخاصة بإختبارات الدبلومات الفنية، والتي كانت قد بدأت في 19 يونيو، والتي أنتهت يوم الخميس الموافق 1 يوليو الجاري. وعليه فقد أضافت وزارة التربية والتعليم، بأن موعد ظهور نتائج الدبلومات الفنية، ستكون في الربع الأخير من شهر يوليو الجاري، وذلك بعد الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات للطلبة.

لجان الدبلومات الفنية في مصر

صرح نائب وزير التربية والتعليم ” الدكتور محمد مجاهد” بأن قد بلغ عدد الجان الخاصة بامتحانات ومراقبة الدبلومات الفنية لهذا العام الدارسي، بجميع القطاعات الحكومية 24 لجنة، وبلغ عدد الجان الخاصة بإدارة امتحانات الدبلومات 23 لجنة، وذلك بكافة القطاعات. وفي سياق متصل وفي ظل إنتظار نتيجة الدبلومات الفنية 2021, فقد تم الإعلان عن تنسيق العديد من المدارس البديلة للثانوية العامة، والتي تنتشر في مختلف محافظات مصر، ومنها؛ نتيجة تنسيق مدرسة البترول في مصر، وكذلك تنسيق مدارس التمريض العسكري، ومدارس التمريض العادي بعد الاعدادية، وأيضاً تنسيق مدارس الإنتاج الحربي في مصر. هذا وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم عن عن تنسيق الالتحاق بالصف الاول الثانوي، وذلك عقب ظهور نتائج الشهادة الاعدادية للعام الدراسي الجاري 2021.

عدد المتقدمين لاختبارات الدبلومات الفنية

أعلنت كذلك الوزارة، أن عدد الطلبة المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية، قد بلغ 750 ألفاً الطالبات والطلبة، وذلك في كافة التخصصات الفنية ” الصناعية، والزراعية، والفندقية، التجارية”، والذين هم في حالة انتظار لـ نتيجة الدبلومات الفنية 2021. كما وتمت الامتحانات داخل ما يصل إلي 3041 لجنة امتحانية، حيث جاء ذلك مراعاة للاجراءات والتدابير الاحترازية، التي تختص بالحد من فيروس كورونا.

رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2021

حيث أوضحت الوزارة أنه، عقب انتهاء اعمال تصحيح النتائج، ورصد الدرجات للطلبة، سوف يتم ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2021, من خلال رابط وزارة التربية والتعليم، والتي سوف تخصص أيقونة الاستعلام خاصة بالدبلومات. وعليه فيتم يتم الحصول على النتائج من خلال الدخول على الرابط المخصص لها، وكتابة اسم الطالب ورقم الجلوس، وعليه يظهر بعدها، اسم الطالب رباعياً، ومجموع الدرجات خاصته في جميع المواد. وجدير بالذكر أنه يمكنك معرفة النتيجة عقب ظهورها، من خلال موقعكم “مصر فايف”، وذلك ضمن خدماته التي يقدمها لقراءة على مدار الساعة.