الداخلية تعلن نقل تصاريح العمل من الدراسة للقاهرة الجديدة.. والبدء 7 يوليو

أعلنت وزارة الداخلية نقل الديوان الرئيسي للإدارة العامة لتصاريح العمل من منطقة الدراسة بالقاهرة إلى المقر الجديد بالمجمع الأمنى بالقاهرة الجديدة.. ويبدأ العمل بالمقر الجديد يوم الأربعاء الموافق 7 الجارى). جاء ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية والتى ترتكز فى أحد محاورها على تنمية وتطوير مقومات الأداء الأمنى الفعال، من خلال استكمال الإمكانيات المادية والتقنية الحديثة ومواصلة أعمال التحديث والتطوير لكافة الخدمات.. وإنفاذاً للخطط الطموحة للوزارة والتى تستهدف إستحداث وتطوير المنشآت الشرطية بمختلف محافظات الجمهورية، وتزويدها بأحدث الأجهزة لتقديم الخدمات الشرطية للمواطنين بشكل عصرى متطور، يتواكب مع الطفرة الحضارية التى تشهدها البلاد من هذا المنطق.. فقد تقرر نقل الديوان الرئيسى للإدارة العامة لتصاريح العمل من منطقة الدراسة بالقاهرة إلى المقر الجديد بالمجمع الأمنى بالقاهرة الجديدة.. على أن يبدأ العمل بالمقر الجديد يوم الأربعاء الموافق 7/7/2021 .

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