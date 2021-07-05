اورنج Orange تعرض لأول مرة أفلام ومسلسلات حصري.. اشترك الأن

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شركة اورنج Orange فاجأت عملائها بتطبيق جديد وهو Amazon Prime Video والذي يتيح لعملاء شركة اورنج Orange مشاهدة أحدث الأفلام والمسلسلات الحصرية قبل عرضها في أي مكان وهذه خدمة جديدة من شركة اورنج Orange.
دوت الخليج
أفلام ومسلسلات حصري على اورنج Orange
أعلنت الصفحة الرسمية لشركة اورنج Orange عن تطبيق لمشاهدة أفلام ومسلسلات حصرية، حيث أنه حصرياً لعملاء اورنج Orange يمكن الاشتراك 6 شهور من تطبيق Amazon Prime Video و ذلك عن طريق طلب #266# مجانًا او زور تطبيق MyOrange وتابع احدث الافلام والمسلسلات الحصرية مثلا فيلم The Boys وغيرها من انتاجات Amazon Prime Video الحصرية.
الاشتراك Amazon Prime Video من أورنج Orange
يشترك عميل أورنج من خلال الاتصال بالكود #266# مجانا او من خلال موقع أورنج Orange او تطبيق My Orange.
معلومات عن Amazon Prime Video من أورنج
امازون برايم فيديو هو تطبيق لافلام و مسلسلات كما أنه يقدم افضل الخدمات الغير موجوده عند اي شبكة آخرى ومشاهده انتجات امازون الحصريه مثل فيلم THE BOYS و The Marvelous و غيرها كتير من الانتاجات من خلال اي جهاز محمول بجوده ال X-Ray .
سعر الاشتراك في Amazon Prime Video
بيوفر Amazon Prime Video لعملاء اورنج orange 6 شهور مجانًا وبعد ذلك يكون الأشتراك 75 جنيه بالشهر.
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