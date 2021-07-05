/639101/أخر-تحرك-سلمي-من-مصر-البرلمان-ملء-سد-النهضة-الثاني يمثل-اعتداء-على-السيادة

قال البرلماني أحمد فؤاد أباظة، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إن مصر لجأت إلى مجلس الأمن في ملف أزمة سد النهضة، وذلك بعد أن تحركت في جميع الاتجاهات لعرض قضية سد النهضة أمام المجتمع الدولي، مشيراً إلى أهمية تجاوب الجانب الإثيوبى مع مصر لحل هذه الأزمة سلمياً.

دوت الخليج

أخر تحرك سلمي من مصر

وأوضح أحمد فؤاد أباظة، في بيان له أصدره اليوم، أن المجتمع الدولى بجميع دوله ومنظماته أصبح شاهداً على أن إثيوبيا استمرت لسنوات طويلة في سياساتها الرافضة للوصول إلى اتفاق ملزم مع دولتي المصب، وتتعنت وتُطيل أمد التفاوض لتفرض سياسة الأمر الواقع، مؤكدًا أن اللجوء إلى مجلس الأمن هو آخر تحرك سلمى من مصر، التي تصر على الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها وتفضل التفاوض مع إثيوبيا تحت رعاية الاتحاد الإفريقي ومجلس الأمن.

اعتداء على السيادة

وأكد النائب أحمد فؤاد أباظة على أن اتجاه إثيوبيا إلى الملء الثانى في موعده بدون الوصول إلى اتفاق ملزم مع دولتى المصب مصر والسودان يعنى اعتداءها على السيادة المصرية، وهذا ما حذر منه الرئيس عبدالفتاح السيسى، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل التوصل إلى اتفاق ملزم للحفاظ على حقوق مصر التاريخية في مياه النيل.