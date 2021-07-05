/639094/هجوم-جماهيري-على-حكم-مباراة-مصر-وفرنسا-استعدادا-لأولمبياد-طوكيو2021

أثار حكم مباراة مصر وفرنسا لكرة اليد الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي بعد أن أتهمه البعض بمجاملة الديوك واضطهاد فريق الفراعنة لليد ، والذي تسبب في خسارة منتخبنا الوطني في أخر الثواني.

خسر المنتخب المصري لكرة اليد المباراة الودية الثانية أمام فرنسا ، ضمن مواجهات الفراعنة الودية قبل دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2021و المقرر إنطلاقها في شهر يوليو الجاري.

حكم مبارا ة مصر وفرنسا يتسبب في خسارة الفراعنة

وتسبب حكم اللقاء في تلقى المنتخب المصري الخسارة أمام 31-30، وذلك خلال المعسكر الإعدادي للفراعنة للأولمبياد بسبب تحامله الشديد على الفراعنة وطرد لاعب منتخبنا الوطني واحتساب ركلة جزاء بعد نهاية المواجهة بشكل أثار الجدل.

على جانب أخر أنتشرت خلال الساعات الماضية أخبار متداولة عن مَن يحمل علم مصر في أولمبياد طوكيو، ومن أبرز الترشيحات رمضان صبحي لاعب المنتخب الأولمبي لكرة القدم و أحمد الأحمر لاعب فراعنة اليد وذلك خلال افتتاح مراسم دورة الألعاب الأولمبية والمقرر انطلاقها في السابع عشر من الشهر الجاري في اليابان 2021 بعد أن تأجلت في وقت سابق بسبب فيروس كورونا.

وعلم دوت الخليج أن اللجنة الأولمبية المصرية كانت قد قررت في وقت سابق أن من يحمل علم مصر لابد أن يكون بطل أولمبي أو نجم عالمي مشهور طبقا للعرف السائد خلال دورات الألعاب السابقة ، الأمر الذي أثار الجدل حول إمكانية رفع رمضان صبحي لاعب منتخب القدم للعلم.

من يحمل علم مصر في اولمبياد طوكيو

وتوصل دوت الخليج أن رمضان صبحي لا يحق له رفع علم مصر في ظل لاعبين ذو قيمة كبرى في الألعاب الأخري لعل على رأسهم أحمد الأحمر ، لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر لكرة اليد.

يأتي هذا ضمن الترتيب «الودي » في اللجنة الأولمبية ، حيث كان من المقرر أن يحمل محمد صلاح لاعب ليفربول والمنتخب المصري علم مصر خلال منافسات طوكيو 2021 ، لكن رفض النادي الإنجليزي انضمام اللاعب حال دون ذلك، الأمر الذي يصعب من إمكانية حمل رمضان صبحي لعلم الفراعنة. ولاتوجد معايير ثابتة حول إمكانية حمل البعض علم مصر في أولمبياد طوكيو لكن ساد العرف أن يحمل العلم أكثر اللاعبين اصحاب انجازات في المشاركات الأولمبية.