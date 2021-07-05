إثيوبيا تخطر مصر رسميًا بالبدء فى عملية الملء الثاني لسد النهضة.. ووزير الرى: انتهاك للأعراف الدولية

/639095/إثيوبيا-تخطر-مصر-رسميا-بالبدء-فى-عملية-الملء-الثاني-لسد-النهضة-ووزير-الرى-انتهاك-للأعراف-الدولية

دوت الخليج

إثيوبيا تخطر مصر بالبدء فى عملية الملء الثاني لسد النهضة

وقد قام وزير الموارد المائية والري بتوجيه خطاب رسمي الى الوزير الاثيوبي لاخطاره برفض مصر القاطع لهذا الاجراء الاحادي الذي يعد خرقاً صريحاً وخطيراً لإتفاق إعلان المبادئ ، كما أنه يعد انتهاكاً للقوانين والأعراف الدوليه التى تحكم المشروعات المقامة على الاحواض المشتركه للانهار الدوليه ، بما فيها نهر النيل الذي تنظم استغلال موارده اتفاقيات ومواثيق تلزم اثيوبيا باحترام حقوق مصر ومصالحها المائية وتمنع الاضرار بها.

وزارة الخارجية المصرية ترد على إخطار إثيوبيا بشأن الملء الثاني لسد النهضة

وقد قامت وزارة الخارجية كذلك بارسال الخطاب الموجه من السيد الدكتور وزير الموارد المائية والري الى الوزير الاثيوبي ، الى رئيس مجلس الأمن بالامم المتحدة لاحاطة المجلس - والذي سيعقد جلسة حول قضية سد النهضة يوم الخميس ٨ يوليو ٢٠٢١ - بهذا التطور الخطير والذي يكشف مجدداً عن سوء نية اثيوبيا واصرارها على اتخاذ اجراءات احادية لفرض الامر الواقع وملء وتشغيل سد النهضة دون اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث ويحد من اضرار هذا السد على دولتي المصب ، وهو الامر الذي سيزيد من حالة التأزم والتوتر في المنطقة ، وسيؤدي الى خلق وضع يهدد الامن والسلم على الصعيدين الاقليمي والدولي.