/639092/نشرة-أخبار-الزمالك-اليوم-تصريحات-مثيرة-من-حسين-لبيب-وحكم-نهائي-لباتشيكو-مع-الفارس-الأبيض-وأخر-تطورات-الصفقات-في-القلعة-البيضاء

شهد نادي الزمالك اليوم الأثنين 5/7/2021 العديد من الأخبار والأحداث الرياضية ، ويستعرض دوت الخليج نشرة أخبار الزمالك وأبرزها استعراض أرقام الفارس الأبيض في الدوري و حكم باتشيكو النهائي، بجانب تصريحات حسين لبيب وعمرو أدهم.

كشف حساب الزمالك في الدوري قبل 7 جولات من النهاية

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في بطولة الدوري الممتاز حتى الآن 27 مباراة وتتبقى له 7 لقاءات.

وحصد الزمالك من هذه المباريات 61 نقطة، احتل بها المركز الأول، وذلك من خلال الفوز في 18 مباراة والتعادل في 7 لقاءات ولم يخسر سوى مباراتين.. بينما أحرز لاعبوه 48 هدفا ودخلت مرماه 18 هدفا.

وفاز الزمالك في 18 مباراة هي كالتالي:

مباراتان على كل من: سموحة وإنبي وطلائع الجيش والمصري والمقاصة “.. ومباراة واحدة على كل من: المقاولون والجونة والاتحاد وسيراميكا والإسماعيلي والإنتاج الحربي وأسوان والبنك الأهلي.

وتعادل الزمالك في 7 مباريات أمام كل من: أسوان ووادي دجلة والمقاولون وبيراميدز (مباراتان) والأهلي والجونة .

بينما خسر الفريق مباراتي غزل المحلة والأهلي .

وتتبقى للفريق في بطولة الدوري مواجهة كل من: غزل المحلة والاتحاد والإسماعيلي ووادي دجلة وسيراميكا والإنتاج الحربي والبنك الأهلي

عمرو أدهم يؤكد: الفيفا وفر للزمالك ٧٥٪ من إجمالي المبلغ في قضية باتشيكو

أكد عمرو أدهم عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك أن جايمي باتشيكو المدير الفني السابق للفريق طالب الفيفا بمبلغ مليون و ٧٠٠ ألف يورو في القضية التي رفعها ضد نادي الزمالك كما طالب مساعداه بمبلغ ٣٢٠ ألف يورو، وهو ما يعني أن إجمالي المديونية على الزمالك يقدر ب ٢ مليون يورو وفقا لعقودهم ( ما يعادل ٢ مليون و ٥٠٠ ألف دولار من إجمالي المديونية للزمالك).

وأضاف أنه تم تخفيض المبلغ إلى مليون و ٥٠٠ ألف يورو أي ٧٥% من المديونية ( ما يعادل ٢ مليون دولار تخفيض من إجمالي مديونية القضايا)

وأصبح المبلغ المطلوب ٤٥٠ ألف يورو فقط لباتشيكو منهم ٢٥٠ الف يورو مستحقات متاخرة، ومبلغ ٤٠ ألف يورو لكل مدرب، أي مبلغ ٨٠ الف يورو للاثنين المساعدين.

وقامت اللجنة الجديدة برئاسة الكابتن حسين لبيب باتخاذ إجراءات محترفة لحفظ حقوق النادي، وقال عمرو أدهم: تم تكليفي بالرد على تلك الشكوى في آخر لحظة قبل إصدار القرار، وبالفعل تم تقديم مذكرة قانونية، والتواصل مع مسئولين بالفيفا وتم الأخذ بما جاء في مذكرة الزمالك، وتأكيد هذا من خلال القرار بتمثيلي للنادي في تلك القضية.

الزمالك ينهي ملف تجديد بن شرقي خلال أسبوع

أعلن حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة التي تدير الزمالك ، أنه عقد جلسة مع المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق خلال الساعات الأخيرة أتفق خلالها على تلبية طلبات اللاعب المالية خلال أسبوع من أجل تمديد عقده مع الفريق الأبيض.

وينتهي عقد اللاعب مع الزمالك نهاية الموسم المقبل ولكن مسئولو النادي الأبيض يرغبون في حسم هذا الملف بالفترة الحالية.

وكان الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق أشاد في أكثر من مناسبة بالإمكانيات الفنية والبدنية للاعب.

الزمالك يحسم مصير الإيفواري رزاق سيسية

قرر مسئولو الزمالك تجديد إعارة الإيفواري رزاق سيسية لاعب الفريق ببداية الموسم الجديد مع نادي الإتحاد السكندري وذلك بسبب رغبة الفرنسي كارتيرون في ضم محترف أخر لصفوف الفارس الأبيض.

ويتلقى اللاعب الأن العلاج بأحد المراكز الطبية المتخصصة بسبب إجرائه لعملية جراحية في الركبة.

وحقق اللاعب نجاحات عديدة خلال الموسم الحالي مع نادي الإتحاد السكندري، والذي شارك معه على سبيل الإعارة.

تصريحات حسين لبيب في الزمالك

- كارتيرون طلب تدعيم الفريق ببعض المراكز منها مهاجم وظهير أيمن

- اتفقنا مع اشرف بن شرقي على تجديد تعاقده ويتبقى مناقشة الأرقام

- مفيش حد ميتمناش وجود رمضان صبحي في فريقه

- أي لاعب سيطلبه كارتيرون سنتعاقد معه مباشرة

- فرجاني ساسي منقطع عن التدريبات لمدة 40 يوم بدون اعتذار وبعدم احترام للفريق

- نضع أرقام كبيرة في انتقالات اللاعبين لغلق باب رحيلهم عن الزمالك

رئيس الزمالك يكشف موقف فرجاني ساسي

- هناك 16 قضية في الفيفا على الزمالك وديون النادي بلغت 17 مليون دولار

- والتر هودج عفريت ونتمنى تجديده ، وسنمنح اوجستي الجنسية الزملكاويه

- محمد محسن كان موقع للأهلي من 9 شهور والزمالك لن يقف ع أي لاعب.

- أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لم يتأخر عن أي طلب لنادي الزمالك

- اللي هيدوس على طرف للزمالك هناخد حقنا منه بالإلتزام

- نادي الزمالك لا يحصل على حقه تسويقيا

- انتخابات الزمالك ستقام الفترة مابين15 اغسطس لـ15