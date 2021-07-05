التعليم: غير مصرح بدخول امتحانات الثانوية بكتابى القواعد النحوية وقصة الأيام

قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن كتاب القواعد النحوية وقصة الأيام غير مصرح بدخول الطالب بها الامتحان بجانب كتاب المدرسة وإنما متاح للطالب دخول الامتحان بالكتاب المدرسى.

وكان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكد إن الوزارة تقوم حاليا بسلسلة من الإجراءات التقنية التأمينية وسوف تستمر طوال الأسبوع الحالي وبالتالي لا تلتفتوا لمن يزعم اختراقها لانها لم تكتمل بعد ومن يحاول التهكير سوف يدفع ثمنا باهظا لهذا والتذكرة واجبة الآن في ضوء ما ينتشر من صور وفيديوهات للغش.

وتابع وزير التربية والتعليم على صفحته الشخصية بفيس بوك: لا تستهلكوا وقتا في الكتابة على التابلت أو استخدام notes او تحميل الكتب لأننا سوف نزيل كل ذلك ونتيح فقط الوصول إلى كتب الوزارة من خلالنا أثناء الامتحان.

ووجه وزير التربية والتعليم نصيحة للطلاب ، قائلا: ظلل الإجابة الصحيحة على البابل شيت "بقلم رصاص خفيف" وأكد إجابتك النهائية "بقلم جاف أسود أو أزرق" قبل تسليم ورقة الإجابة مع كتابة الاسم ورقم الجلوس بنفس القلم الجاف بخط واضح.