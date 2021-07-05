عاجل.. مشاورات مصرية سودانية تحضيرًا لجلسة مجلس الأمن حول سد النهضة

جدة - نرمين السيد - وكان شكرى، قد استهل لقاءاته بنيويورك بلقاء السفير طارق الأدب مندوب تونس الدائم لدى الأمم المتحدة، وذلك بمقر البعثة المصرية، وتلى ذلك لقاء مع اللجنة العربية المعنية بمتابعة تطورات ملف ‫سد النهضة والتنسيق مع مجلس الأمن حياله، والمكونة من الأردن والسعودية والعراق والمغرب والجامعة العربية. كما التقى "شكرى"، بمجموعة الدول الإفريقية فى مجلس الأمن والتى تضم ‫النيجر‬ وكينيا وذلك لشرح الموقف المصرى تجاه سد النهضة.

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