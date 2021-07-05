عاجل.. زيادة الطاقة الاستيعابية لمعرض الكتاب والسماح بحفلات التوقيع

جدة - نرمين السيد - قررت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، زيادة الطاقة الاستيعابية اليومية لزوار الدورة 52 من معرض القاهرة الدولى للكتاب المقامة حالية بمركز مصر للمعارض والمؤتمر لتصل إلى 140 ألف زائر يوميا بما يمثل 70%‎ من السعة الفعلية للقاعات بدلا من 100 ألف زائر وذلك دعمًا للناشرين واستجابة لرغبتهم، وذلك بناءًا على قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا.





كما وجهت "الوزيرة"، بزيادة عدد الرحلات اليومية للمدارس والجامعات بنسبة 20%، وفتح حفلات التوقيع على أن يكون الحجز عن طريق مركز مصر للمعارض وبموافقة اتحاد الناشرين بنسخة من الكتاب على أن يتم ذلك فى المناطق المفتوحة ويمنع البيع فيها. وتحدد أن تبدأ حفلات التوقيع من الساعة 11 صباحا وحتى الساعة 9 مساء، وشددت على استمرار قرار منع حفلات التوقيع داخل الأجنحة. وأكد الدكتور هيثم الحاج على أن القرارات تأتى حرصًا من الدولة على دعم صناعة النشر فى مواجهة أزمة فيروس كورونا، وشددت على دور النشر ورواد المعرض بضرورة الإلتزام بالقرارت الجديدة وتنفيذ الإجراءات الاحترازية من مسافات التباعد الآمنة وارتداء قناع الوجه وقياس درجة الحرارة والتعقيم.

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