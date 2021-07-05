الأنبا باخوم يرأس قداس لطلبة الثانوية العامة بسوهاج

جدة - نرمين السيد - وتم توزيع الطلبة والطالبات على كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا أبرآم وكنيسة الشهيد مار جرجس، لضمان التباعد الجسدى مع تطبيق باقى الإجراءات الاحترازية، للوقاية من فيروس كورونا المستجد. وشجع الأنبا باخوم خلال عظة القداس أبناءه، وتمنى لهم التوفيق فى الامتحانات التى يستعدون لدخولها خلال الأيام المقبلة، كما قدم قلمًا كهدية رمزية لكل منهم.

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