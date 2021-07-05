فيديو.. متحدث الصحة: نستهدف إنتاج 80 مليون جرعة من لقاح كورونا بنهاية 2021

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، إن إنتاج مصر للقاح كورونا بمثابة انتصار، لافتًا إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، شهد إنتاج أول مليون جرعة من لقاح كورونا "فاكسيرا، سينوفاك"، تحت عنوان "صنع فى مصر"، وخلال أيام سيتم الانتهاء من 2 مليون جرعة.





وأضاف مجاهد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الإثنين، أن خطوط الإنتاج فى مصنع فاكسيرا بالعجوزة تعمل على مدار شفتين كل شفيت ينتج 300 ألف جرعة، منوهًا إلى أنها خطوة تاريخية نتيجة الإرادة السياسية ودعم القيادة لقطاع الصحة للتصدى لجائحة كورونا. وأوضح أن الدولة تستهدف إنتاج 80 مليون جرعة بنهاية 2021 بالتعاون مع شركة سينوفاك، بمعدل من 10 إلى 15 مليون جرعة شهريا بداية من شهر أغسطس، وتطعيم 40 مليون مواطن بنهاية العام. وأشار إلى أن هناك مواطنين كثيرين سجلوا للحصول على اللقاح، كما أن هناك إقبال كبير على مراكز التطعيم.

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