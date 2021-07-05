بالطبل البلدي والمزمار أهالي قرية بالشرقية يستقبلون وفد لجنة الشباب بالبرلمان 

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/639086/بالطبل-البلدي-والمزمار-اهالي-قرية-بالشرقية-يستقبلون-وفد-لجنة-الشباب-بالبرلمان
استقبل أهالي قرية كفر أبو الديب بالشرقية، وفد لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بالطبل والمزمار البلدى، إحتفالا بزيارة الوفد للقرية مسقط رأس النائب خالد بدوى عضو اللجنة.
دوت الخليج
وفد الشباب والرياضة يزور قرية «كفر أبو ديب» بالشرقية
وأشاد وفد اللجنة برئاسة الدكتور محمود حسين، بدور النائب خالد بدوى رئيس مجلس ادارة مركز شباب كفر ابو الديب في تطوير مركز الشباب وأهتمامه بالشباب وأبناء قريته، وهو ما رد عليه النائب خالد بدوي قائلا :" لا اعتبر نفسي مسئول عن مركز شباب ابو الديب فقط، ولكني حريص علي حل مشاكل جميع مراكز شباب الدائرة".
كما زار الوفد البرلماني برئاسة الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة، نادى هيهيا الرياضي، واستمع الوفد البرلماني لعدد من المشاكل المتعلقة بوجود خلافات علي أرض نادي هيهيا.
كما زار الوفد البرلمانى، مركز شباب ههيا، حيث استمع الوفد للواء عصام أبو المجد النائب السابق ورئيس مجلس إدارة مركز الشباب، حول مراحل تطوير المركز وإنشاء ملعب قانوني وحمام سباحة، وهو الأمر الذي لاقي اشادة من أعضاء الوفد البرلماني.
وكيل وزارة الشباب والرياضة: الاتجاه لدى المديرية حاليا هو البحث عن آليات لجذب الشباب
من جانبه قال الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، إن الاتجاه لدى المديرية حاليا هو البحث عن آليات لجذب الشباب لمراكز الشباب، بالإضافة إلى الفكر الاستثماري في بعض الأنشطة لاسيما في ظل قلة الموارد المالية، مستشهًدا بمركز شباب أبو حماد، حيث جاري إنشاء حمام سباحة وقاعة أفراح مفتوحة، وكذلك إنشاء محلات فرع بنك، ما سيؤدى الي رفع القيمة التسويقية للمكان وبالتالي وجود عائد.
ويضم الوفد كلا من الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، والنائب ثروت سويلم وكيل اللجنة، والنائب حسام غالي، أمين سر اللجنة، والنواب درويش مرعي، وأسامة عبدالعاطي، وخالد بدوي، وحازم أمام، والنائبة إيمان العجوز، وهادية حسني، وولاء عبدالفتاح، وابراهيم عبداللطيف أمين اللجنة.
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