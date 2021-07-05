/639085/فريدي-البياضي-بدء-تصنيع-لقاح-كورونا-بمصرخطوة-مهمة-لتحقيق-الأمن-القومي-في-مجال-الصحة

قال الدكتور فريدي البياضي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب والقيادي بالحزب الديمقراطي الاجتماعي، أن بدء تصنيع لقاح كورونا بمصر هو خطوة في غاية الأهمية نحو تحقيق الأمن القومي في مجال الصحة، لافتاً إلى أننا قد رأينا أن الدول التي قامت بتصنيع اللقاحات هي أول الدول التي استطاعت السيطرة على الوباء (باستثناء بعض البلاد التي حدثت لديها تحورات للڤيروس مثل الهند).

دوت الخليج يرصد ما ذكره النائب فريدي البياضي بشأن بدء تصنيع لقاح كورونا

فيروس كورونا

وأضاف فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، في تصريح للمحررين البرلمانيين، أن التحالف العالمي (كوڤاكس) المسئول عن إمداد دول العالم الغير مصنّعة للقاح عجز عن توفير الكميات اللازمة ، و من ثم وجب على مصر ألا تكون تحت رحمة الدول المصنّعة للقاح، وهناك أيضاً بعد علمي و هو إثبات أن مصر قادرة على تصنيع هذا اللقاح مع خضوع هذه العملية لمعايير دولية مشددة.

وأشار عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى أن هذا تأكيد أن مصر هي الدولة الأكبر في الشرق الأوسط في مجال تصنيع الأدوية و اللقاح، مؤكداً أن نجاح مصر في تصنيع هذا اللقاح يعطي لنا أولوية في المستقبل للحصول على امتياز تصنيع أدوية و لقاحات أخرى.

القابضة للمستحضرات الحيوية

وكان قد تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مقر الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا»، لمتابعة إنتاج لقاح كورونا «سينوفاك» في مصر، برفقة عدد من المسؤولين، بينهم الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتورة هبة والي، رئيس «فاكسيرا».

ومن المُقرر إنتاج اللقاح تحت مُسمى «Vacsera - Sinovac made in Egypt»، وهو اللقاح الذي كشفت وزيرة الصحة والسكان، خلال مشاركتها في اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد أمس برئاسة «مدبولي»، عن بدء تصنيع مليون جرعة منه في «فاكسيرا».