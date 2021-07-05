وزير الشباب والرياضة في ضيافة التنسيقية «صور»

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إستقبلت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اليوم وزير الشباب والرياضه الدكتور أشرف صبحي للمشاركة فى صالون سياسي حول مشروع قانون نقل ملكية واستبدال الاراضي لصالح مراكز الشباب .

دوت الخليج يرصد استقبال تنسيقية الشباب لوزير الشباب والرياضة صالون تنسيقية شباب الاحزاب شارك فى الصالون كلا من وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى و الدكتور حازم عمر نائب محافظة قنا وعضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والنائبة غادة على عضو مجلس النواب والنائبة نشوي الشريف عضو مجلس النواب ومديرة الجلسة ومن أعضاء التنسيقية أحمد البشبيشي أمين سر لجنه الشباب والرياضة بالتنسيقية . قانون نقل ملكية واستبدال الأراضى لصالح مركز الشباب وحضر من وزارة الشباب كلا من المستشار محمد دياب نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار القانوني للوزارة والمستشار طارق ابوزيد رئيس الاستئناف والمستشار القانوني للوزارة وأشرف صالح المدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة . وزير الشباب والرياضة وكان فى استقبال الحضور من وزارة الشباب كلا من أحمد صبرى ومحمدشلبى ومؤمن ممدوح اعضاء لجنة الشباب والرياضة بالتنسيقية، وإيمان طلعت أمين سر لجنة الإدارة المحلية وعضو لجنة التنظيم. ودار الحوار حول مشروع قانون نقل ملكية واستبدال الأراضى لصالح مركز الشباب، هذا إلي جانب مجموعة من المناقشات على هامش الصالون فى كل مايخص ملفات الشباب.

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