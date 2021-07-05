/639083/الاتحاد-يضرب-الإسماعيلي-بثنائية-في-عقر-داره-بالدوري

انتهت احداث مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري بنتيجة هدفين مقابل هدف، لصالح الفريق السكندري، في لقاء الأسبوع الثامن والعشرون من بطولة الدوري الممتاز، على ملعب الإسماعيلية.

ويرصد دوت الخليج أبرز احداث المباراة بين الفريقين.

تقدم الاتحاد في نتيجة المباراة في الدقيقة الخامسة والستون من عمر المباراة، عن طريق خالد قمر، من خلال تمريرة رائعة من أحمد نبيل مانجا إلى صبري رحيل على الطرف الأيسر، ومن ثم أرسل كرة عرضية رائعة على رأس خالد قمر سددها برأسه داخل الشباك.

أهداف المباراة

رد فريق الدراويش في الدقيقة الثامنة والسبعون من عمرالمباراة عن طريق أري بابل، من خلال تسديدة رائعة من نقطة الجزاء عن طريق أري بابل لاعب الإسماعيلي على يمين محمد صبحي لاعب الاتحاد السكندري.

وقتل الاتحاد المباراة في الدقيقة الثامنة والثمانون من عمر المباراة عن طريق محمد عبد الغني من خلال كرة قطعت بواسطة محمود رزق، وبعد ارتطام قوي مع لاعب الإسماعيلي ومن ثم وصلت الكرة إلى خالد قمر، مررها إلى عبد الغني محمد سددها بباطن القدم من يمين منطقة الجزاء داخل المرمى.

تشكيل الاسماعيلي ضد الاتحاد في المباراة:

حارس مرمى : محمد فوزي

خط الدفاع: محمد عادل، محمد عمار، مروان صحراوى، باهر المحمدى.

خط الوسط.: عمر الوحش، محمد حسن، محمد صادق.

أمامهم.. فخر الدين بن يوسف ، شكرى نجيب

خط الهجوم: بنسون شيلونجو.

على مقاعد البدلاء: محمد صبحي، أحمد كاستيلو، نادر رمضان، عبد الرحمن مجدي، أحمد مدبولي، عماد حمدى، محمود دونجا، محمد الشامي، أري بابل.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري في المباراة:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

الدفاع: صبري رحيل _ محمود رزق _ هشام صلاح _ السيد سالم.

الوسط: أحمد نبيل مانجا _ خالد الغندور _ مروان عطية.

الهجوم: فوزي الحناوي _ عمار حمدي _ خالد قمر.