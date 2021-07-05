نشرة أخبار الأهلي الإثنين الموافق 5 يوليو.. تصريحات فرج عامر وسامي قمصان.. وغضب جمهور صن داونز من لاعب الفريق بسبب المارد الأحمر.. وأول تعليق من حسين الشحات بعد الفوز

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شهد النادي الأهلي اليوم الإثنين الموافق الخامس من يوليو، على العديد من الأخبار والأحداث التي تخص قلعة المارد الأحمر، ويستعد النادي الأهلي لمباراته المقبلة أمام فريق المقاولون العرب، والتي من المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات الجولة ال29 من بطولة الدوري الممتاز

وتذاع مباراة الأهلي أمام فريق المقاولون العرب عبر قنوات اون تايم سبورت.

ويرصد دوت الخليج أبرز أحداث النادي الأهلي خلال اليوم الأثنين، وأقوى التصريحات بعد الفوز على سموحة أمس برباعية نظيفة.

تصريحات سامي قمصان

كشف سامي قمصان المدرب المساعد للنادي الأهلي، حقيقة الخلاف بين محمد الشناوي حارس مرمى الفريق ومحمد شريف مهاجم الأحمر

فيما تردد عن خلاف بين محمد الشناوي ومحمد شريف ثنائي الفريق، مما ادي إلي إصابة الشناوي قبل مواجهة امس

نشرة أخبار النادي الأهلي

وقال قمصان في تصريحات إذاعية عبر أثير راديو "أون سبورت": "هذا الأمر لم يحدث على الإطلاق، وإصابة الشناوي كانت خلال تواجده مع يانكون مدرب الحراس، والشناوي كان معه في الوحدة قبل دخوله في التدريبات، وشعر بألم في قدمه ببداية الوحدة، ونستغرب أن تصدر مثل هذه الأشياء عن الفريق"

وأستكمل: "الشناوي لا يوجد لديه أي إصابات، وشعر بألم بسيط في ركبته وخضع لعلاج طبيعي، ولم يجر آشعة مثلما قال البعض، ولعب 45 دقيقة مهمة للغاية"

وتابع : "البعض يخترع أشياء غير صحيحة بهدف التأثير على استقرار الفريق، والحمد لله في النادي الأهلي اللاعبون يحبون بعضهم وهذه الروح ظاهرة للجميع ولا نحتاج لإثباتها"

تصريحات فرج عامر

وكتب فرج عامر رئيس ناد سموحة عبر حسابة الشخصي”فيس بوك”:”بهدوء دفعنا ثمن غالي لخطأ الشناوي أمام بيراميدز في آخر دقيقة”.

وزاد: “لاعبنا الاهلي بطريقة الكبار وبادلناه الهجوم فحدث ما حدث ولو احرزنا اي هدف قبل الدقيقة ٤٠ لتغيرت نتيجة المباراةً”.

وواصل: “الكابتن محمود الخطيب اشاد باكثر من لاعب في سموحة”.

وأردف: “موسيماني وجه تحية الي احمد عبد القادر قبل المباراة وذهب لغرفة ملابس سموحة بعد المباراة وتبادل معة الحديث واكد علي رغبتة في عودتة للاهلي في نهاية الموسم لاعجابة الشديد بطريقة لعبةً”.

واختتم: “ بالرغم ان احمد عبد القادر كان خارج الخدمة اثناء المباراةً، بسبب تجاهل الكابتن شوقي غريب لاختيارة للأوليمبياد”.

لاعب صن داونز مع الأهلي

كشفت صحيفة جنوب إفريقية عن مستقبل اللاعب جاستون سيرينو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي صن داونز، مشددة على موقف الأورجوياني من الانتقال للمارد الأحمر.

وأشارت صحيفة sport24 : "جاستون سيرينو نجم ماميلودي صنداونز أعرب عن رغبته في الالتقاء مجددًا مع المدرب السابق بيتسو موسيماني في الأهلي مرة أخرى، لطالما ارتبطت سيرينو بالعملاق المصري ، لكن لم تتحقق هذه الخطوة الموسم الماضي بعد انهيار المحادثات بين النادي الجنوب إفريقي ونادي القرن"

وتابعت الصحيفة: " بدأت ملحمة الانتقالات الطويلة بين الناديين على تركيز سيرينو على الانتقال للقلعة الحمراء ، وتم استبعاده من الفريق قبل العودة في المراحل الأخيرة من الموسم"

أول تعليق من حسين الشحات

انتصر الأهلي على سموحة برباعية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز، ليثأر أبناء القلعة الحمراء من هزيمتهم أمام الفريق السكندري في مباراة الدور الأول بنتيجة 2-1

ونشر حسين الشحات لاعب النادي الأهلي عبر حسابة الشخصي بعض الصور من مباراة أمس”تويتر”،معلق:”وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا