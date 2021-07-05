فيفي عبده بالتريند بعد أطلالتها الجذابة بـ "فستان اصفر قصير "من علي الشاطيء "صور"

خلال الفترة الاخيرة قامت الفنانة فيفي عبده بنشر اكثر من فيديووصور لها منها لطمئنة معجبيها علي صحتها واخر لتحذيرهم من كورونا لتكون اخر هذه الصور ما قامت فيفي عبده بنشره عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" لتظهر فيفي عبدة بإطلالة جريئة علي الشاطي مرتدية فستان قصير باللون الأصفر، ولفتت الأنظار بمكياجها الناعم والجذاب الذى كشف عن جمال ملامحها، حيث اختارت الألوان الترابية الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.واعتمدت فيفى عبده على خصلات شعرها الانسيابى المنسدل على كتفيها، وأكملت إطلالتها المبهجة بارتدائها بعض الإكسسورات من الحلق الذى زاد من جمال إناقتها.



فستان فيفي عبده



فيفي عبده وحالتها الصحية

كانت فيفي عبده قد تعرضت مؤخراً لوعكة صحية نتيجة حقنة طبية خاطئة ونقلت على أثرها إلى المستشفى لتعلن عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، عن شفائها التام، وعودتها للمنزل.

وعلقت فيفي عبده: "أنا رجعت الحمدلله من المستشفى ولقيت المفاجأة الحلوة دي بمناسبة عيد ميلادي في وسط أولادي وأهلي كل سنة وهما طيبين وانتو طيبين بحبهم وبحبكم أوي".



مرض فيفي عبده

فيفي عبده وارتداء الحجاب

نشرت الفنانة فيفي عبده من قبل مقطع فيديو للرد على الشائعات المتداولة من دخولها الإنعاش وارتدائها الحجاب، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت فيفي على الفيديو قائلة: ‏"مساء الفل من مصر أم الدنيا.. عايزة اقولكم أنا لابسة كده من البرد على فكرة عشان تبطلوا الإشاعات حاجة إنعاش وحاجة حجاب إلا إذا أراد ربنا. اسمعوا الفيديو. بإذن الله هنزلكم رابط اليوتوب والتيك توك عشان أول مرة أطلع منهم.. بحبكم قوي سليب ويل سويت دريمز. اكسوزمي ده آخر ما عندي في الإنجليزي".



حجاب فيفي عبده

كما نشرت مقطع فيديو قصيرًا عبر خاصية "ستوري" على حسابها الرسمي بتطبيق "إنستجرام"، وهي على سرير غرفتها، موجهة رسالة إلى متابعيها ومحبيها، تطمئنهم على شائعة دخولها العناية المركزة.

وقالت فيفي عبده : "يا جماعة بسم الله ما شاء الله ، الله أكبر خمسة وخميسة عليك يا فوفو آه والله العمر مش بعزقة.. أنا برد على اللي بيقول إني في الإنعاش بعد الشر عليا إن شاء الله اللي يكرهني وما تمنى لك على فكرة".