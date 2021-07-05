رئيس الوزراء يتفقد خطوط إنتاج اللقاح المضاد لفيروس كورونا  

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، اجتماعًا للكشف عن إنتاج الدفعة الأولى من لقاء سينوفاك المضاد لكورونا، أكد فيه إنه كان هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتأمين أكبر حجم من اللقاحات للمواطنين المصريين، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية والحكومة طرقت كل الأبواب واعتمدنا على كل اللقاحات التي أقرتها منظمة الصحة العالمية، وتعاقدنا مع كل الجهات لتوفير اللقاح للمصريين.

كما تفقد رئيس الوزراء ووزيرة الصحة، خطوط إنتاج اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

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