/639054/أحمد-حجازي-يثير-غضب-جمهور-الاتحاد-السعودي-هاشتاج-الاتحاد-أكبر-منك-ياحجازي-وتفاصيل-مثيرة-في-الهجوم-الجماهيري-على-مدافع-منتخب-مصر

شهدت الساعات الأخيرة على تطبيق تويتر، انتشار هاشتاج “الاتحاد أكبر منك ياحجازي”، وجاء ذلك بعد الإعلان عن قائمة المنتخب المصري الأولمبي، وتواجد الدولي المصري أحمد حجازي، لاعب فريق ويست بروميتش ألبيون، المعار لصفوف الاتحاد السعودي لمدة موسم، والذي قدم فيه موسم قوي وجيد في صفوف الفريق، ويرصد دوت الخليج تفاصيل غضب جمهور اتحاد جده، وأرقامة مع الفريق.

عقد أحمد حجازي مع الاتحاد

انضم الدولي المصري أحمد حجازي قلب دفاع المنتخب الوطني الأول، والفريق الإنجليزي ويست برومتش ألبيون، إلى فريق اتحاد جدة السعودي في الـ 25 من أكتوبر من عام 2020، بعقد إعارة من الفريق الإنجليزي لمدة عام كامل، ونص العقد على أحقيت النادي السعودي في شراء اللاعب بعد إنتهاء عقد الإعارة، وذلك بناء على الموافقة منه.

أرقام احمد حجازي مع الاتحاد

شارك أحمد حجازي مع الاتحاد السعودي في هذا العام، في 30 مباراة في مختلف البطولات، ليشارك في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين في مبارتين فقط، إستطاع أن يسجل من خلالها هدف وحيد.

وشارك في بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، في مبارتين فقط، ولم يستطيع أن يسجل فيهما، ولكن تلقى خلالهما بطاقتي صفراء.

وشارك في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، في 26 مباراة، سجل من خلالها هدفين فقط، وتلقى ثلاث بطاقات صفراء، وبطاقة حمراء.

سبب غضب جمهور الاتحاد

تعود جزور غضب جمهور اتحاد جدة السعودي من مدافع فريقهم أحمد حجازي، إلى عدم تغير حالات اللاعب عبر حسابة الرسمي “فيس بوك” بقميص فريقة السابق ويست بروميتش ألبيون، وعدم نشر أي صورة له بقميص اتحاد جده، وعدم تغير صورته بقميص ناديه السابق.

ولم ينشر أحمد في "فيس بوك"، أي صورة أو عبارة، تفيد بأنه لاعبًا في صفوف الاتحاد، كما أن آخر "منشور" له، يعود إلى فترته مع النادي الإنجليزي.

وربما يعود السبب في غضب جمهور الاتحاد السعودي، إلى أن الوسط الرياضي السعودي اعتاد التركيز على موقع "تويتر"، لكن يبقى تصرف حجازي، سببًا في غضب قطاع من جماهير الاتحاد.

بداية شعلة الغضب

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر تحت 23 عامًا، في الجمعة الماضية الموافقة الثاني من يوليو قائمة المنتخب الأولمبي، وتواجد حجازي ضمن قائمته لأولمبياد طوكيو، وقد أصدر النادي السعودي بيانًا أعلن خلاله موافقته على انضمام مدافعه المصري لمنتخب بلاده دعمًا للعلاقات الرائعة بين مصر والسعودية.