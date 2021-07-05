/639076/أحمد-البشبيشي-التنسيقية-تسعى-من-خلال-قانون-استبدال-ونقل-ملكية-الأراضي-خدمة-الشباب-وتنمية-قدراتهم

قال احمد البشبيشي أمين سر لجنة الشباب والرياضة، بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مشروع قانون استبدال ونقل ملكية الأراضي لصالح مراكز الشباب والمنشآت الشبابية، تسعي التنسيقية من خلاله لخدمة الشباب وتأهيلهم وتنمية قدراتهم، والاستفادة من أرضي مراكز الشباب، مشيرًا إلى أن المعوقات تكمن فى اللائحة التفيذية لبعض القوانين.

دوت الخليج يرصد أبرز تصريحات أمين سر لجنة الرياضة بالتنسيقية اللجان النوعية بتنسيقية شباب الاحزاب وأشار أحمد البشبيشي، أمين سر لجنة الرياضة بالتنسيقية، إلى وجود 16 عضو فى لجنة الشباب والرياضة بالتنسيقية، من الكوادر التي تحمل خبرات مختلفة، من خلال 6 من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وأعضاء من برلمانات الشباب، فضلًا عن وجود ممارسين للعمل العام والرياضي، لافتًا إلى وجود خبرات ممزوجة بين الجانب التشريعي والجانب التنفيذي، موضحًا أن قانون نقل الملكية واستبدال الاراضي، ليس مشروع القانون الوحيد الذي يتم دراسته وهناك العديد من المشروعات، لدعم المنظومة الشبابية. ومن جانبه أشاد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة »، مؤكدًا إنها تجربة فريدة لم نشاهدها فى أي بلد فى العالم، مشيرًا إلى انطلاقها فى المرحلة الأولي تشمل 51 قرية، تحتوي على 1000 مركز شباب ما بين التعديل والتطوير والانشاء، موضحًا إنها قيمة مضافة للوزارة، حيث أن مراكز الشباب تتخطى 5000 مركز على مستوى الجمهورية.

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