/639074/نائب-محافظ-قنا-بناء-الإنسان-هدف-استراتيجي-والتأهيل-وتنمية-القدرات-ضرورة

قال حازم عمر، نائب محافظ قنا، عضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التنفيذين لا يعملون فى فراغ، مؤكدًا أن لديهم رؤية واضحة يعملون من خلالها، مشيرًا الي رؤية مصر 2030 ، «مصر تنطلق»، لافتًا إلى أن أى رؤية يكون لها برنامج، والبرنامج له سياسات، مشيرًا إلى التنسيق مع كافة الوزارات المعنية لتحقيق الهدف الاستراتيجي الثاني وهو بناء الانسان من خلال الرؤي والتوجيهات الرئاسية.

دوت الخليج يرصد ما قاله نائب محافظ قنا بشأن استبدال ارضي مراكز الشباب وبناء الانسان

بناء الإنسان

وثمن النائب حازم عمر، نائب محافظ قنا، حرص الرئيس السيسي فى 2018، على التوجه لبناء الانسان المصري، لافتًا إلى أن بناء الانسان متشابك فى الرياضة والثقافة وكل المجالات، وأهمها وزارة الشباب والرياضة، من خلال تقديم رؤى وبرامج كثيرة تهتم ببناء وتأهيل قدرات الشباب، فضلًا عن تربية النشء، من خلال وجود مؤسسات معدة لتأهيل مراكز وهيئات الشباب.

تاهيل مراكز الشباب

وشدد حازم عمر، نائب محافظ قنا، على ضرورة حل الاشكالية التي تواجه مراكز الشباب، موضحا دور المحافظات فى متابعة تنفيذ السياسة العامة للدولة من خلال وجود هيئات على ارض الواقع تقوم بتأهيل الشباب، لافتًا إلى أن مراكز الشباب لا تستطيع بمفردها تأهيل الشباب، خاصة بعد حرص الرئيس على وصول الوعي الثقافي للقري والنجوع فى الريف المصري.