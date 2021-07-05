انت الان تتابع تفاصيل خبر مجلة عروض كازيون اليوم التلات 6 يوليو حتي 12/7/2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - هنا عروض كازيون عن شهر يوليو الجاري 2021, والتي تسري تحديداً اليوم الثلاثاء 6 يوليو ، وحتي 12 يوليو, أو تنهتي سريانها في حالة قد نفذت الكميات محل العروض. جدير بالذكر أنه تعتبر عروض “Kazyon” ماركت من أقوي العروض الموسمية لهذا الصيف، وذلك لتضمنها منتجات ذات طلب كبير وبجودة عالية في الوقت ذاته، كما ويصاحب خصومات صخمة، والتي تتجاوز الـ 50% على بعض المنتجات المعروضة.

عروض كازيون مصر

تمتاز “Kazyon” عن غيرها من الأسواق المحلية، كونها تقدم مجلة عروض أسبوعية، تتحتوي على الكثير من السلع والمنتجات المنزلية والغذائية، وتشتمل كذلك على مختلف الأجهزة الكهربائية، والتي يعد من أهمها لهذا الموسم، أجهزة التبريد، مثل المراوح والتكييفات. وتشتمل أيضاً على مختلف الأجهزة الذكية والشاشات، والموبايلات، والتي تتمثل في:

– مختلف أنواع المعكرونة، والصلصة والأرز البسمتي.

– دجاج مجمد من الوطنية.

– الكفتة والدجاج المخلي، وأنواع البيرجر وترتيبها.

– التونة وغيرها من المعلبات.

– مشتقات الألبان، مثل؛ حليب دومتي والجبن.

– الزيوت والسمن بأجود الأنواع.

– الشيكولاتات بأنواعها، والمياه الغازية.

– منتجات التنظيف منها؛ برسيل وبونكس.

– لوازم الاطفال والبمبرز.

– أدوات شخصية، منها؛ أدوات العناية بالبشرة.

– الأجهزة الكهربائية منها؛ التكييفات، والبوتجازات، والثلاجات.

وغيرها من الأدوات والأجهزة الكهربائية، والتي تتضمنها العروض. وجدير بالذكر أنه يوجد هناك عروض أخري مميزة لهذا الصيف، وبمناسبة عيد الأضحى المبارك، منها؛ عروض رنين، وعروض كارفور، وعروض بيم، والآن يمكنكم متابعة مجلة عروض كازيون وهي؛

قسّط ووفر مع Kazyon

أعلن كازيون ماركت مؤخراً عن نظام تقسيط مميز، وذلك لحاملي البطاقات الائتمانية، والتي من خلالها يمكنك دفع الأقساط الشهرية، وعلى ذلك فمن الممكن التسوق، واختيار نظام تقسيط كازيون لمدة 6 أشهر بدون فوائد. وتجدر الإشارة إلى انها تعد لفتة رائعة من ماركت كازيون لدعم ومساعدة الشباب المقبلين على الزواج.

– وللمزيذ من التفاصيل يمكن الاتصال على رقم؛ 19609, والتحدث مع أحد ممثلي خدمة العملاء.