رئيس جامعة الأزهر يفتتح مشروع الطاقة الجديدة والمتجددة بمبنى إدارة الجامعة

افتتح الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، يرافقه الدكتور محمد ابوزيد الأمير نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه البحري بطنطا، والدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والأستاذ مجدي عبد العزيز امين عام الجامعة، والدكتورة خلود حسام عميدة كلية التجارة بنات جامعة الأزهر، وعضو لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مشروع الطاقة الجديدة والمتجددة لتحويل مبنى الجامعة الرئيسي والمداخل الرئيسية إلى مبنى بيئي متكامل كدعم من المنتدى المصري للتنمية المستدامة وقال المحرصاوي إن تحويل إنارة المباني والشوارع للعمل بالطاقة الشمسية، وتكثيف زراعة الأشجار الخضراء بحرمها الجامعي، يأتي ضمن توجهات الدولة في توفير الطاقة، ويسهم في تخفيض النفقات ويعمل على إنشاء مكان صحي، مقدماً الشكر للجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والجهات المشاركة معها التي أنجزت في الانتهاء من هذا المشروع وتركيب الخلايا الشمسية خلال فترة وجيزة.

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