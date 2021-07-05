وزير الخارجية يلتقى بمجموعة الدول الإفريقية بمجلس الأمن

جدة - نرمين السيد - يأتى الاجتماع فى إطار الإعداد لجلسة مجلس الأمن حول سد النهضة، والمقرر عقدها فى نيويورك يوم الأربعاء المقبل. وكان السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أكد أنه من المقرر أيضًا أن يعقد الوزير شكرى خلال الزيارة سلسلة من اللقاءات والاجتماعات المكثفة بعدد من نظرائه الوزراء، والمندوبين الدائمين للدول الأعضاء بمجلس الأمن، والمسؤولين بالأمم المتحدة.

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