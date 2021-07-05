رسمياً.. عودة جمهور الدوري الإنجليزي بداية الموسم المقبل بشكل كامل

/639072/رسميا-عودة-جمهور-الدوري-الإنجليزي-بداية-الموسم-المقبل-بشكل-كامل

أكدت الحكومة البريطانية بشكل رسمي، عودة الجمهور للدوري الممتاز، من بداية الموسم القادم وبشكل طبيعي، دون إي إلتزامات في مقاعد الجمهور في المدرجات وبشكل كامل في الملاعب، والتي ستنطلق في نهاية شهر أغسطس القادم.

ويرصد دوت الخليج إلتزامات وقواعد الحضور الجمهوري في المدرجات.

‏قواعد عودة الجماهير إلى الملاعب ستكون :

1 – بدون تباعد اجتماعي

2 – دون كمامات

3 – بدون قيود

موعد فك قيود كرونا في بريطانيا

كشفت الحكومة اليوم الخامس من يوليو 2021 ، عن ‏فك قيود الوقاية من فيروس كورونا المستجد في الـ 19 من يوليو الجاري في بعد إنحسار عدد الإصابات في بين الشعب الإنجليزي، وتلقية كافة المواطنون الإنجليز بلقاح فيروس كورونا، وفك القيود والتي كانت كالتالي.

1 – لست ملزم بارتداء كمامة.

2 – لست ملزم بالتباعد الاجتماعي.

3 – لا توجد أي قيود.

4 – عودة جميع الفعاليات وعودة الجماهير إلى الملاعب بسعة كاملة.

جمهور أولمبياد طوكيو

فرضت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020 قواعد صارمة على الجماهير التي ستحضر منافسات الألعاب الأولمبية التي تنطلق بعد شهر كامل من الآن،ويرصد دوت الخليج قواعد اللجنة المنظمة للبطولة، على الجمهور في المدرجات ولاعبي المنتخبات المشاركة.

الأولمبياد الذي تأجل لمدة عام بسبب انتشار فيروس كورونا سيقام بحضور عدد محدود من الجماهير، وبقواعد صارمة في الحضور للمباريات، ويأتي ذلك في إطار الحفاظ الحد من إنتشار فيروس كورونا.

القاعدة الأولي: في أولمبياد طوكيو 2020، حظر اللجنة المنظمة شرب الكحول في أماكن المنافسات لمحاولة الحد من انتشار فيروس كورونا.

القاعدة الثانية: جاءت القاعدة الثانية للحضور في البطولة بـ منع الأحضان والهتافات وتوقيع الاوتوجرافات من قبل لاعبي المنتخبات المشاركة.

وقالت رئيسة اللجنة سيكو هاشيموتو في مؤتمر صحفي "في بطولة يورو 2020، تمتلئ الملاعب بالاحتفالات، لكن لسوء الحظ، قد لا نتمكن من فعل الشيء نفسه".

وأضافت "يمكن للناس أن يشعروا بالبهجة في قلوبهم، لكن لا يمكنهم أن يكونوا صاخبين وعليهم تجنب الازدحام".

عدد حضور الجماهير

ووافقت السلطات اليابانية على حضور 10 آلاف متفرج لمنافسات أولمبياد طوكيو 2020 التي تنطلق الشهر المقبل بعد عام من التأجيل بسبب انتشار فيروس كورونا.

الموافقة جاءت على هذا العدد بحد أقصى، مع حضور 50% من سعة الملاعب التي تقام بها المنافسات.

فئات الحضور الجماهيري

وأفادت اللجنة المنظمة للأولمبياد بأن الجماهير المحلية فقط هي المسموح لها بحضور المنافسات.

ووضعت اللجنة المنظمة عدة شروط لحضور الجماهير، بينها ضرورة ارتداء الكمامات طوال الوقت، وعدم الصياح، فقط سمحت بالتصفيق.