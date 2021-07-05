/639069/بضربة-جزاء-مهدرة-مصر-المقاصة-يتعادل-مع-وادي-دجلة-بهدف-لكل-فريق

حقق مصر المقاصة تعادلا جديدا أمام نادي وادي دجلة بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب الأهلي WE السلام ضمن مواجهات الجولة الثامنة والعشرون من الدوري الممتاز.

وسجل شيميلس بيكلي هدف الفريق الأول في مرمى دجلة بعد كرة عرضية من هشام محمد من خارج منطقة الجزاء، قابلها اللاعب الأثيوبي بخلفية مزدوجة ارتطمت بمحمود مرعي مدافع وادي دجلة لتسكن الشباك.

تعادل مصر المقاصة ووادي دجلة

وسجل أحمد عاطف مهاجم دجلة هدف التعادل في مرمى النادي الفيومي بعد كرة مقوسة من الطرف الأيمن لصالح وادي دجلة عن طريق بسام وليد، لتصل إلى أحمد عاطف يسار منطقة الجزاء الذي سدد كرة صاروخية مزقت شباك حارس مرمى مصر المقاصة.

تشكيل وادي دجلة الرسمي لمواجهة مصر المقاصة

محمد عبد المنصف في حراسة المرمى. الدفاع: خالد رضا، محمود مرعى، أحمد سعيد، محمد رضا. خط الوسط: إسحاقو يعقوبو، محمد عبد العاطي، بسام وليد. الهجوم: حسام عرفات، أحمد عاطف، صلاح أمين.

ويجلس على مقاعد بدلاء الفريقين :

مسعد عوض، محمد جمال، إيهاب المباركي، أحمد مجدي، إبراهيم ريعو، إبراهيم عايش، ألكسندر، حسام الريالي، عمرو بركات. محمد عبدالجيليل يعلن تشكيل مصر المقاصة

فيما أعلن محمد عبد الجليل، المدير الفني الجديد لمصر المقاصة عن تشكيل فريق مصر المقاصة والذي جاء كالتالي:

تشكيل مصر المقاصة أمام وادي دجلة

حراسة المرمي: محمود حمدي. خط الدفاع: محمد دسوقي و احمد مودي و أحمد صبيحه و فارس طارق. خط الوسط: وعبد الله مجدي وسعيد الونش وهشام محمد. خط الهجوم: أحمد عادل ميسي و شيمس بيكلي وباسم مرسي.

ترتيب الدوري المصري

وظل وادى دجلة في المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 4 لقاءات وتعادل في 11 مواجهة وخسر 12 مباراة وسجل لاعبيه 23 هدفاً وتلقت شباكه 32 هدفاً ، مع استمرار تبقي مواجهة مؤجلة أمام المارد الأحمر.

على الجانب الأخر يحتل مصر المقاصة المركز الثامن برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 26 مواجهة فاز في 10 مواجهات وتعادل في 7مباريات وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبيه 27 هدفاً وتلقت شباكه 32 هدفاً ، ويتبقى له أيضا مواجهة أمام الأهلي.