رئيس وزراء بريطانيا يعلن عودة الجماهير بشكل كامل فى الدوري الإنجليزي

أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أن ملاعب كرة القدم ستمتلئ بالكامل بالجماهير اعتبارًا من 19 يوليو، حيث سيكون أمام الجماهير الإنجليزية الحضور بشكل كامل فى موسم الدوري الإنجليزي الممتاز 2021-2022.

وذكرت صحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية أنه سيبدأ العمل بذلك قبل ثلاثة أسابيع من انطلاق الدوري الإنجليزي الممتاز فى 13 أغسطس، عندما يستضيف برينتفورد "الصاعد" أرسنال.

وبذلك ستعود الجماهير للمدرجات في إنجلترا في مسابقة الدوري الإنجليزي بنسبة 100%، دون أى قيود إلزامية بسبب فيروس كورونا، أو تحديد عدد معين من الجماهير للحضور في المباريات.

وكانت الحكومة الإنجليزية قد قررت حضور الجماهير بنسبة 75 % لمباريات نصف نهائي يورو 2020 التي ستقام على ملعب "ويمبلي" بالعاصمة الإنجليزية لندن.

وتقام مباريات الدور نصف النهائي والمباراة النهائية من بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" المقامة في الوقت الحالي والمستمرة حتى 11 يوليو الجاري على ملعب "ويمبلي" بلقب العاصمة الإنجليزية لندن.