بيان من دار الإفتاء حول رؤية هلال شهر ذى الحجة

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الدار، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، أنها تترقب -كعادتها كل عام- إعلانَ السعودية بيانها، لتحديد يومَى عرفة والنحر.

وأشارت إلى أنها فور إعلان الجانب السعودى رؤيةَ هلال شهر ذى الحجة، ستعلن دار الإفتاء من جانبها بيانَ رؤية شهر ذى الحجة، اعتمادًا على ما وصلت إليه السلطات القضائية بالمملكة العربية السعودية، بلد المنسك.