عزاء الفنانة سحر كامل غدًا بمنطقة الهرم

رحلت عن عالمنا اليوم الاثنين، الممثلة سحر كامل صاحبة الإيفيه الشهير «وأنا مالى يا لمبى» الذى قالته في فيلم «الناظر» للنجم الراحل علاء ولى الدين، خلال مشهد وذلك أثناء حفل زفافها على محمد سعد، حيث يعد هذا الايفيه هو الأشهر بالنسبة لها.

دوت الخليج يكشف تفاصيل عزاء الفنانة الراحلة سحر كامل.

زوج سحر كامل يكشف تفاصيل العزاء

وكشف زوج سحر كامل موعد ومكان عزاء الراحلة، حيث قال خلال تصريحات صحفية: "إن عزاء الراحلة سيقام، غدًا الثلاثاء، بعد صلاة المغرب بمنزلها في منطقة الهرم"

وأكد زوجها أن وفاتها كانت طبيعية، موضحًا تفاصيل الوفاة بأنها كانت منشغلة في تصوير فيلمًا قصيرًا حتى الساعة السابعة من صباح اليوم، وبعد أن أنهت عادت إلى المنزل متوجهه إلى غرفتها كي تخلد للنوم، وعندما حاولوا إيقاظها، فوجئوا بوفاتها.

وفاة سحر كامل

وسبق وأن كشف الفنان محمد علي رزق، عن نبأ وفاة الفنانة الكوميدية سحر كامل صاحبة الإيفيه الشهير «الله وأنا مالي يالمبي» وذلك من خلال صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

كتب محمد علي رزق عبر موقع فيسبوك: "توفيت إلى رحمة الله صديقتي وأختي الكبيرة وأول واحدة ساعدتني علشان أبقى ممثل وعرفتني أعمل إيه وهي اللي وديتني مكاتب الكاستينج وأول واحدة مسكت جنبها سكريبت وقعدت تحفظني وتفهمني".

وأضاف علي رزق: "السلام أمانة لأبويا وكل الحبايب اللي سبقونا، نسألكم قراءة الفاتحة والدعاء بالرحمة والمغفرة لها ولأبويا ولكل اللي فارقونا".

نبذة عن سحر كامل

سحر كامل من مواليد محافظة القاهرة، وكان والدها مهندسًا ووالدتها مدرسة لغة إنجليزية، وهي حاصلة على بكالوريوس التجارة من جامعة عين شمس، حبها للتمثيل جعلها تترك مجالها وتقتحم السينما.

بدأت حياتها الفنية عام 1979 حيث ظهرت في العديد من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات من خلال أدوار صغيرة، وأبرز الأعمال التي شاركت فيها في بدايتها مسرحية «عفروتو» الشهيرة، مع الراحل حسن حسني وأحمد السقا وماجدة زكي ومحمد هنيدي.