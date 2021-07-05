/639066/حرقت-جوزها-بمياه-الشاي--قصة-إصابة-رجل-على-يد-أم-العيال-بسبب-نجلها-في-الدقهلية

زوجه بلا مشاعر إنسانية تجاه زوجها، حيث قامت بإلقاء مياه مغليه على وجه زوجها لضربة أبنهما بسبب اللعب أمام المنزل في ساعات متأخره في محافظة الدقهلية.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل إصابة زوج على يد زوجته في الدقهلية

البداية

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من مستشفى المنزلة العام بوصول «كريم ع ع»، 43 عامًا، ميكانيكى ومقيم بقرية أولاد ابو علم التابعة لدائرة المركز مصابا بحروق من الدرجة الثانية والثالثة بناحية الصدر والرقبة.

اقوال الزوج المصاب

وانتقل على الفور ضباط مباحث المركز إلى موقع البلاغ وبسؤال المصاب الزوج ، اتهم زوجته صاحبة الـ 32 سنة، مقيم بذات العنوان، بقيامها بإلقاء مياه ساخنة من براد شاى حال تواجدهما بمسكنهما، وذلك بسبب تعنيفه لنجلهما «كريم» لقيام باللعب أمام المنزل في أوقات متأخرة.

وتم القبض على الزوجة وبمواجهتهما أمام جات التحقيق، اعترفت بصحة الواقعة لنفس السبب.

وتم تحرير المحضر 5014 لسنة 2021 جنح مركز المنزلة ، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حبس شاب هتك عرض طفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة

وفي سياق أخر قررت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الأثنين، حبس شاب، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بهتك عرض طفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة.

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال أسرة الضحية، فقال والدها أن المتهم جارهم وتمكن من استدراج الفتاة بسبب إعاقتها، وتعدى عليها جنسيًا، و كانت النيابة أمرت بعرض الطفلة على الطب الشرعي؛ لتوقيع الكشف الطبي عليها وإعداد تقرير حول تعرضها للتعدي الجنسي من عدمه، وحجز المتهم على ذمة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

هذا وكانت رجال مباحث قسم شرطة المعصرة، برئاسة المقدم محمد مجدي، قد نجحت في إلقاء القبض على شاب استدرج طفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وهتك عرضها داخل منزله بشارع عرب سلام دائرة القسم.

و تلقى مأمور قسم شرطة المعصرة العميد مجدي خلف، بلاغا من المواطن "س . م"، يفيد بقيام شاب يدعى "ع.ج.ع" يبلغ من العمر 16 سنة، بهتك عرض نجلته بعدما استدرجها إلى منزله، وبعمل التحريات تبين صحة البلاغ، وخرجت قوة أمنية وألقت القبض على المتهم، الذي اعترف بارتكاب الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم عن الواقعة .