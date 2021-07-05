/639065/وزير-الشباب-والرياضة-600-مليون-جنيه-استثمارات-فى-الرياضة-ومراكز-الشباب-عصب-حيوي فى-المجتمع

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن مشروع القانون المقدم من الدكتورة غادة علي، بشأن "ملكية واستبدال الأراضي بين الوزارات لصالح الأراضي المخصصة لمراكز الشباب والمنشآت الشبابية”، إضافة كبيرة لأن المنهج الخاص به يكون لهدف او لحل مشكلة، مشيرًا إلى أن الحلول تكون فنية أو تشريعية، خاصة لحل مراكز الشباب وتطويرها، لافتًا إلى أن العمل من خلال خطة التطوير بمشروع الملاعب الخضراء في منذ عام 2014، بمنهجية تخطت 60 فى المائة من الملاعب التي تحتاج إلى إعادة تأهيل، مؤكدًا أن مراكز الشباب عصب حيوي فى المجتمع، لانها توجد فى الريف والحضر والبدو، وتشكل اهتمام كبير لنسبة 65% من الأسر المصرية.

دوت الخليج يرصد حديث وزير الشباب والرياضة بندوة التنسيقية حول تطوير مراكز الشباب وحياة كريمة

مراكز الشباب

وأضاف اشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة:” هناك اتجاهين تعمل الوزارة من خلالهم هو اتجاه التطوير واتجاه ماذا المردود المقدم من مراكز الشباب، مؤكدًا أن الوزارة تسير على الميزانية الكلاسيكية، والتي تكون تراكمية على بعض مراكز الشباب، لافتًا إلى ان المراكز الجديدة تدخل فى الميزانية الجديدة للعام المالي الجديد، موضحًا أن هناك مراكز شباب يتم تاهيلها من خلال حق الانتفاع والقطاع الخاص بشكل عملي من خلال طرحها بعقد محوكم بالتعاون مع الجهات الرقابية، مشيرًا إلى أن الاستثمارات فى مراكز الشباب بلغت مليار و600 مليون من خلال شركات القطاع الخاص، فهي التي تبني وتدير، وذلك لتحسين الادارة.

وأشار الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إلى أن هناك 2 مليار جنية استثمارات فى الرياضة، تبلورت فى إنشاء حمامات السباحة، لافتًا إلى أن تكلفة حمامات السباحة بلغت 6 مليون جنيه بمركز الشباب، مشيرًا إلى انشاء 55 حمام سباحة، لافتا غلى أن قبل 2018 تم انشاء عدد 48 حمام سباحة على حساب الدولة.

جاء هذا خلال صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بحضوزر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والأستاذ حازم عمر نائب محافظ قنا والدكتورة غادة علي عضو مجلس النواب والاستاذ أحمد البشبيشي أمين سر لجنة الشباب والرياضة بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من الدكتورة غادة علي ممثلة عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ولجنة الشباب والرياضة بالتنسيقية بشأن "ملكية واستبدال الأراضي بين الوزارات لصالح الأراضي المخصصة لمراكز الشباب والمنشآت الشبابية”.