/639064/تشكيل-الإسماعيلي-والاتحاد-السكندري-بالدوري

أعلن المدير الفني إيهاب جلال عن تشكيل فريقة أمام الاتحاد السكندري في لقاء الدور الثامن والعشرين من بطولة الدوري الممتاز، وفي الجانب المقابل أعلن حسام حسن تشكيل فريقة والذي سيخوض به اللقاء.

ويستعرض دوت الخليج تشكيل الفريقين في المباراة.

غياب محمد هاشم بجانب إشراك عمر الوحش من البداية فيما يجلس عبد الرحمن مجدي على مقاعد البدلاء..

تشكيل الاسماعيلي ضد الاتحاد

حارس مرمى : محمد فوزي

خط الدفاع: محمد عادل، محمد عمار، مروان صحراوى، باهر المحمدى.

خط الوسط.: عمر الوحش، محمد حسن، محمد صادق.

أمامهم.. فخر الدين بن يوسف ، شكرى نجيب

خط الهجوم: بنسون شيلونجو.

على مقاعد البدلاء: محمد صبحي، أحمد كاستيلو، نادر رمضان، عبد الرحمن مجدي، أحمد مدبولي، عماد حمدى، محمود دونجا، محمد الشامي، أري بابل.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

الدفاع: صبري رحيل _ محمود رزق _ هشام صلاح _ السيد سالم.

الوسط: أحمد نبيل مانجا _ خالد الغندور _ مروان عطية.

الهجوم: فوزي الحناوي _ عمار حمدي _ خالد قمر.

تاريخ مواجهات إيهاب جلال وحسام حسن

استطاع إيهاب جلال تحقيق الفوز في أول مباراة تجمعه مع حسام حسن بنتيجة 1/0، في 31 يناير لعام 2015.

تمكن إيهاب جلال قيادة فريق مصر المقاصة في الفوز على فريق الاتحاد السكندري تحت قيادة حسام حسن بنتيجة 2/1، في 11 يوليو لعام 2015.

تعادل فريقي مصر المقاصة بقيادة إيهاب جلال والمصري البورسعيدي تحت قيادة حسام حسن بنتيجة 1/1، في المواجهة الثالثة بين المدربين والتي أقيمت يوم 25 أكتوبر لعام 2015.

تكرر التعادل للمرة الثانية بين فريق مصر المقاصة بقيادة إيهاب جلال والمصري البورسعيدي بقيادة حسام حسن، وأقيمت المباراة يوم 18 فبراير لعام 2016، والتي انتهت بنتيجة 2/2.

تغلب فريق مصر المقاصة بقيادة إيهاب جلال على فريق المصري البورسعيدي بقيادة حسام حسن بنتيجة 1/0، وأقيمت المباراة يوم 12 أكتوبر لعام 2016.

حقق إيهاب جلال فوزه الرابع على حسام حسن بنتيجة 4/2، في مباراة مصر المقاصة(إيهاب جلال) والمصري البورسعيدي(حسام حسن)، وأقيمت المباراة يوم 23 مارس لعام.

انتهت المواجهة السابعة بفوز إيهاب جلال للمرة الخامسة بنتيجة 2/1، في مباراة فريق إنبي " إيهاب جلال " وفريق المصرى "حسام حسن"، يوم 22 ديسمبر 2017.

استطاع حسام حسن بالفوز لأول مرة على إيهاب جلال خلال في مباراة فريق الزماك تحت قيادة إيهاب جلال وفريق المصري تحت قيادة حسام حسن، وانتهت المباراة بفوز المصري بنتبجة 1/0.

شهدت المواجهة التاسعة تعادل فريق بيراميدز تحت قيادة إيهاب جلال وفريق المصري تحت قيادة حسام حسن ينتيجة 3/3.

فاز إيهاب جلال في المواجهة العاشرة، حيث كان يدرب المصري بينما حسام حسن كان يدرب سموحة، وانتهت المباراة بفوز المصري بنتيجة 4/2.

حقق إيهاب جلال الفوز في المواجهة قبل الأخيرة بنتيجة 2/1، في مباراة فريق المصري وسموحة.

أكبر فوز بين المدربين

انتهت المواجهة الأخيرة بفوز كاسح لحسام حسن على إيهاب جلال، في مباراة فريق المصري تحت قيادة إيهاب جلال وفريق الاتحاد تحت قيادة حسام حسن، وانتهت المباراة بفوز الاتحاد بنتيجة 4/0، وتعد تلك هي أكبر نتيجة بين المدربين.