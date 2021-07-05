قناة الأهلي تفجر مفاجأة عن سبب تأجيل مباراة الزمالك وغزل المحلة.. تفاصيل

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كشفت قناة النادي الأهلي عن السبب الحقيقي وراء تأجيل مباراة الزمالك وغزل المحلة في إطار منافسات الجولة الثامنة والعشرون من الدوري الممتاز ، والتي كان من المقرر إنطلاقها في التاسعة مساء اليوم.

وقال أمير هشام عبر قناة النادي الأهلي : "ماتش غزل المحلة اتأجل بناء على رغبة كارتيرون، صحيح هو التأجيل لمصلحتنا، بس عشان محدش يقول "مؤامرة"، التأجيل جاء بقرار من الزمالك نفسه".

قناة الأهلي تكشف مفاجأة عن السبب الحقيقي وراء تأجيل مباراة الزمالك وغزل المحلة

يذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم قد أكد أن تأجيل المباراة بين الفريقين جاء بسبب إجراء بعض التغييرات في ملعب القاهرة الدولي والذي كان من المقرر ان يستضيف مباراة الزمالك وغزل المحلة.

أكد باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك على احترام قرار اتحاد الكرة بتأجيل مباراة الزمالك وغزل المحلة والتي كان من المقرر إنطلاقها في تمام التاسعة من مساء الغد على ملعب الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من الدوري الممتاز.

تصريحات كارتيرون عن تأجيل الزمالك وغزل المحلة

وقال كارتيرون أن الاستعدادات للمرحلة المقبلة ستختلف عقب قرار تأجيل مباراة غزل المحلة والتي كان من المقررانطلاقها مساء غد الأثنين ، لتقام في الثالث من أغسطس المقبل ضمن مواجهات الدوري الممتاز.

وكشف كارتيرون عن برنامج الفريق التدريبى خلال الفترات القادمة فى ظل التوقف القادم.، وأكد الفريق سيحصل على راحة لمدة 11 يوم بداية من غدا الأثنين من أجل تفادى الارهاق والاجهاد، وواصل أن الفريق سيخوض تدريباته أيام 16 و17 و18 و19 يوليو ثم يحصل على إجازة يوم 20 يوليو. واستكمل أن بعدها سيدخل الفريق معسكر مغلق فى برج العرب بالاسكندرية سيخوض من خلاله عدة مباريات ودية لم يتم الاستقرار عليها حتى الأن.

وأكد أحد مسئولى لجنة المسابقات بإتحاد الكرة لموقع " دوت الخليج " أن السبب الحقيقى وراء تأجيل مباراة الزمالك والمحلة بالدورى هو أنشغال إستاد القاهرة غدا بأحتفالية قومية كبيرة .

قناة الأهلي وحديث عن مباراة الزمالك وغزل المحلة

وتم تأجيل مباراة الزمالك والمحلة التى كان مقررا أقامتها غدا على إستاد القاهرة ليوم ثلاثة أغسطس المقبل

على جانب أخر كشف مصدر داخل غزل المحلة في تصريحات خاصة لمواقع دوت الخليج أن النادي لم يطلب تأجيل مباراة الزمالك في إطار مواجهات الجولة الثامنة والعشرون من الدوري الممتاز.

وقال المصدر لـ دوت الخليج : "لم نطلب تأجيل مباراة الزمالك وكنا في أتم الجاهزية لخوض اللقاء ، لكن فوجئنا بقرار مفاجئ من الاتحاد المصري لكرة القدم".

وواصل : " أتممنا التجهيزات الخاصة بالمباراة ، وحجزنا فندق الإقامة ، وعند التحرك طلب مننا الاتحاد عدم التحرك قبل أن يتم إخطارنا بتأجيل اللقاء رسميا".

واختتم : " أتمنى أن يفصح اتحاد الكرة عن سبب تأجيل مباراة الزمالك وسموحة بالدوري الممتاز حتى تكون الأمور واضحة".

وقررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراة الزمالك مع غزل المحلة، والتى كان مقررا إقامتها غداً بالجولة 28 لمسابقة الدوري الممتاز، لتقام فى التاسعة مساء الثلاثاء 3 أغسطس المقبل باستاد القاهرة.