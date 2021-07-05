أبرز تصريحات حمادة صدقي لـ دوت الخليج: موسيماني رجل المباريات الكبيرة.. و سموحة أخطأ أمام الأهلي.. بعض المحللين يظلمون مدرب المارد الأحمر.. دعم الخطيب هو نقطة قوة الفريق

/639058/أبرز-تصريحات-حمادة-صدقي-لـ-تحيا-مصر-موسيماني-رجل-المباريات-الكبيرة-و-سموحة-أخطأ-أمام-الأهلي-بعض-المحللين-يظلمون-مدرب-المارد-الأحمر-دعم-الخطيب-هو-نقطة-قوة-الفريق

تطرق عبدالناصر زيدان وضيفه حمادة صدقي، إلى العديد من القضايا المهم، ويأتي على رأسهم أسباب فوز الأهلي برباعية أمام سموحة، ورد حمادة صدقي على الانتقاد المستمر من قبل رضا عبدالعال لموسيماني، مشيرا لأهم مميزات المدرب الجنوب إفريقي، كما تطرق للحديث حول أسباب فشل فريق بيراميدز في التتويج بالبطولات.

تصريحات حمادة صدقي لتحيا مصر

وأكد حماده صدقي على أحقية النادي الاهلي بالفوز بمباراة سموحة، والتي انتهت بفوز الأهلي برباعية نظيفة، وأوضح حمادة صدقي أن أحمد سامي أخطأ في فتح المساحات أمام المارد الأحمر.

وقال حمادة صدقي أثناء تواجده في استضافة دوت الخليج"الشغل بتاع موسيماني ميشقهوش الجمهور ولكن يشوفه المدير الفني بسبب تكتيكه الرائع".

حمادة صدقي يبدي رأيه في بيتسو موسيماني

وتابع"بعض المحللين في القنوات التليفزيونية ظلموا موسيماني أثناء تحليلهم لمباريات الأهلي ولم يعطوه حقه بذكرهم السلبيات فقط وعدم ذكرهم الإيجابيات".

وأضاف"من أسباب نجاح موسيماني مع النادي الاهلي دعم محمود الخطيب له في كل خطواته”.

وقال حماده صدقي: “سموحة غلط في المباراة أمام الأهلي، ودا مينفعش يحدث أمام خصم زي النهاردة”.

وواصل صدقي: “سموحة من بداية المباراة كان ماشي بشكل حلو في اللقاء، ودا يحتسب للمدير الفني”.

وأكمل: “أحمد سامي وفريقة غلط في عدم إحترام الأهلي في المباراة بعد مرور نصف ساعة”.

سموحة غلط امام الأهلي

وأردف: “سموحة غلط في فتح خط الدفاع أمام الأهلي ودا مينفع لأن الخصم قوي وبيعرف يستغل أخطاء الفريق الخصم لصالحة”.

واختتم صدقي حديثة عن فوز اليوم: “الأهلي قدر يخلص المباراة في خمس دقائق، وعرف يستغل خطأ الخصم، في فتح الملعب أمامه في خط الوسط والدفاع”.

يأتي هذا اللقاء في ظل حرص دوت الخليج على استضافة العديد من الرموز الفنية والرياضية والسياسية ضمن الدور المجتمعي الذي يقوم به الموقع في مختلف المجالات.

الأهلي يكتسح سموحة برباعية نظيفة

استطاع النادي الأهلي التغلب على فريق سموحة برباعية نظيفة، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من فعاليات بطولة الدوري الممتاز، وتمكن لاعبي المارد الاحمر من تسجيل 3 أهداف في أخر 5 دقائق من زمن الشوط الأول.