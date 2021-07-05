جدة - نرمين السيد - استهل سامح شكرى وزير الخارجية، مقابلاته فى نيويورك بلقاء السفير طارق الأدب مندوب تونس الدائم لدى الأمم المتحدة، بمقر البعثة المصرية، وفى إطار الإعداد لجلسة مجلس الأمن حول سد النهضة.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الخارجية يلتقى مندوب تونس الدائم لدى الأمم المتحدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.