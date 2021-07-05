مشيرة أبوغالى: تحية فخر للشباب العربى الذى يعمل بتجرد لدعم استقرار وطنه

جدة - نرمين السيد - دعا مجلس الشباب العربى للتنمية المتكاملة، اليوم الإثنين، الشباب العربى إلى الالتفاف حول قادته ودعم أوطانه لتحقيق المزيد من الوحدة والمفهوم الصحيح للمواطنة بشكل متكامل، فى ظل التحديات الراهنة التى تواجه المنطقة.





وأكدت الدكتورة مشيرة أبوغالى رئيس مجلس الشباب العربى، فى بيان لها اليوم، بمناسبة الاحتفال بيوم الشباب العربى الذى يصادف 5 يوليو من كل عام، أهمية تعزيز الروابط بين الشباب العربى، نظرًا للدور الهام الذى يمكن أن يلعبه الشباب العربى فى تنمية مجتمعاتهم والنهوض بها، وإيجاد الحلول لكثير من مشكلاته.

وقالت أبوغالى: "يتوجه مجلس الشباب العربى للتنمية المتكاملة فى يوم الشباب العربى بتحية فخر وتقدير للشباب العربى بجميع أنحاء الوطن العربى الذى يعمل بمنتهى التجرد والعطاء الوطنى فى دعم ومساندة أمن واستقرار وطنه فى جميع الأزمات التى تمر بها الدول العربية مع اختلاف التحديات".

وشددت على ضرورة تمسك الشباب العربى بهويته الوطنية وانتمائه لأمته العربية باعتباره جزء أصيل وفاعل فى الأمة العربية ويمكنه أن يلعب دورا مؤثرا، موضحة أن المجتمعات تعتمد على وعى شبابها ونضوج أفكاره التى تسهم فى رسم السياسات العامة المستقبلية، مثلما تعتمد على إشراك الشباب فى جميع المجالات، والاستفادة من الطاقات التى يختزنها.

من جانبها أكدت الدكتورة شفيقة العامرى الأمين العام لمجلس الشباب العربى، على حرص المجلس على ترسيخ الهوية الوطنية للشباب العربى فى مواجهة المخططات الخارجية للتأثير على عقول الشباب، مؤكدة أن الشباب شريكا رئيسا فى مجتمعات المنطقة، وليسوا مجرد مستفيدين، بل هم قادة وشركاء أساسيون فى الجهود الرامية للتوصل إلى حلول للقضايا التى تواجه التنمية فى العالم العربى، وفى توفير الدعم اللازم لمستقبل أوطانهم.

ودعت إلى استثمار الطاقات الشبابية واعتبارها قوة اقتصادية فاعلة يجب استثمارها إلى جانب أهمية خلق مشروعات وطنية فى كل دولة عربية تستوعب أفكار هذا الشباب وتحميه من الانضمام إلى قوى الإرهاب والتيارات الفكرية المتطرفة.