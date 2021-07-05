أخبار مصرية

محلية النواب تشدد على ضرورة عدم المغالاة فى أسعار أماكن الانتظار بالمحافظات

0 نشر
أ ش أ 2021-07-05 18:22 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، آثار تطبيق القانون رقم (150) لسنة 2020، بشأن تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع، ومدى تأثير ذلك على تعظيم موارد الدولة وضبط حركة الشارع.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، برئاسة المهندس أحمد السجينى، وبحضور مسئولين فى عدد من المحافظات، من بينها القاهرة والجيزة.

وشدد السجينى على ضرورة عدم المغالاة فى أسعار أماكن الانتظار، مطالبا بعدم رفع سعر التعريفة بشكل مبالغ فيه فى أماكن الانتظار من أجل المواطن.

ومن جهته، أكد محمد حنفى سكرتير عام محافظة القاهرة، أن وضع القيمة المالية التقديرية لأماكن الانتظار المطروحة خضعت لمعايير، وتم وضع قيمة تقديرية للتعريفة التى سيطلبها من الأفراد.

ولفت إلى أنه سيتم مراعاة أن تتناسب التسعيرة مع ظروف المواطنين، وأن يكون لها حد أدنى وحد أقصى، ووفقا لطبيعة المكان، كاشفا عن أن المحافظة حصرت 2.883 مكانا وساحة انتظار فى كل أحياء القاهرة فى ضوء استعدادها لتطبيق قانون تنظيم انتظار المركبات الجديد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محلية النواب تشدد على ضرورة عدم المغالاة فى أسعار أماكن الانتظار بالمحافظات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا