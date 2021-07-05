غدا.. قطع المياه عن بعض المناطق فى الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، انقطاع المياه عن مناطق "المهدية - السنوسى وتوابعها - الجمارك والكلافين - جاد سعد وتوابعها - يونس عرقوب" غدا الثلاثاء، من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 5 مساء نفس اليوم.





وأرجعت الشركة سبب الانقطاع لأعمال الهيئة العامة للطرق والكبارى بأعمال الإنشاءات "بكوبرى رأس الترعة الجديد - شمال التحرير". وناشدت الشركة، المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، وتوفر الشركة سيارات مياه نقية للمناطق المتأثرة ويمكن طلبها بالاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.

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