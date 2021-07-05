مصر للطيران تُعلن إعادة تشغيل رحلات مباشرة بين القاهرة وكانو

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة مصر للطيران، اليوم الإثنين، عن إعادة تشغيل رحلاتها المباشرة بين "القاهرة" ومدينة "كانو" بنيجيريا، بمعدل رحلتين أسبوعيًا أيام الأحد والخميس اعتبارًا من 1 أغسطس 2021.





جاء ذلك فى إطار الخطة التى وضعتها الشركة الوطنية مصر للطيران عضو تحالف ستار لإعادة تشغيل العديد من شبكة خطوطها الجوية. وتخطط مصر للطيران لتشغيل رحلاتها بين القاهرة وكانو بطائرتها البوينج B737-800 وستمثل هذه النقطة إضافة لشبكة خطوط مصر للطيران بالربط مع رحلاتها إلى دبى وجدة وإسطنبول وتورونتو وعمان والرياض وأبوظبى وغيرها من العديد من النقاط. كما أعلنت الشركة، أنه فى إطار اهتمام الشركة بتعزيز حركة السياحة الوافدة، قامت بزيادة تردداتها بين بودابست والغردقة لتكون بمعدل رحلتين أسبوعيتين اعتبارًا من 11 يوليو الحالى يومى الأحد والخميس. وتسير الشركة رحلاتها بأحدث طرازات الشركة الطائرة الآيرباص A220-300 المزودة بخدمات الإنترنت.

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