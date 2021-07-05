مجلس الشيوخ ينتهي من أول 50 مادة بقانون المالية.. ويرفض طلب رفع الحصانة عن النائب عبد المنعم سعيد.. وتوقعات برفع أعمال دور الانعقاد الأول غدًا الثلاثاء

/639035/مجلس-الشيوخ-ينتهي-من-أول-50-مادة-بقانون-المالية-ويرفض-طلب-رفع-الحصانة-عن-النائب-عبد-المنعم-سعيد-وتوقعات-برفع-أعمال-دور-الانعقاد-الأول-غدا-الثلاثاء

رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، بعد الموافقة على 50 مادة من مواد مشروع قانون المالية الموحد.

ومن المقرر أن يستكمل المجلس في جلسته العامة غدا الثلاثاء مناقشة ما تبقى من مواد مشروع القانون.

الشيوخ يقر صدور الموازنة العامة للدولة من خلال البرامج والأداء

وشهدت جلسة اليوم الموافقة علي ضوابط صدور الموازنة العامة بقانون المالية الموحد، وأيضا طريق إعدادها من خلال البرامج والأداء، حيث تقضى المادة الثامنة حسبما وافق عليها مجلس الشيوخ، بأن "تعد وتنفذ الموازنة العامة للدولة على أساس موازنة البرامج والأداء فى ضوء أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة، وتبوب وفقا لكل من التصنيف الاقتصادى والتصنيف الوظيفى والتصنيف الإدارى، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تقسيمات كل تصنيف من هذه التصنيفات فى ضوء المعايير الدولية المطبقة فى هذا الشأن.

ووفقا للمادة، تعد وتنفذ موازنات الهيئات الاقتصادية على أساس موازنة البرامج والأداء وفقا للنظام المحاسبى الموحد وفى ضوء أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة، وتبوب وفقا لكل من البرامج والتقسيم الوظيفى والنمطى لموازنات الهيئات الاقتصادية.

كما وافق على المادة 25 من مشروع قانون المالية العامة الموحد، والتي تنص على صدور الموازنة العامة للدولة بقانون حيث تنص المادة 25 على: تصدر الموازانة العامة للدولة بقانون ويجوز أن يتضمن قانون ربط الموزانة العامة للدولة تعديلا فى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق التوزان بين إجمالى الموارد والاستخدمات، كما تصدر موزانات الهيئات الاقتصادية والهئة القومية للانتاج الحربي بقانون.

مجلس الشيوخ يرفض رفع الحصانة عن عبدالمنعم سعيد

ورفض مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، طلب رفع الحصانة المقدم ضد النائب عبد المنعم السعيد، وذلك بتهمة الاعتداء على المال العام إبان رئاسته لمجلس إدارة مؤسسة الأهرام، حيث جاء الرفض لكيدية البلاغ المقدم ضده.

جاء ذلك بعد عرض تقرير اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ واذلي أوصي برفض طلب رفع الحصانة عن عبد المنعم سعيد لكيدية البلاغ، في الوقت الذي انتهي المجلس من مناقشة أول 50مادة من مشروع قانون المالية الموحد والذي بدأ في مناقشته منذ أمس الأحد وكان من المقرر أن يتم الانتهاء منه اليوم مع توقعات برفع دور الإنعقاد إلا أنه مد أعمال المجلس للغد للانتهاء من القانون الذي تصل مواده لـ80مادة.

ورفض المجلس مقترح النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب بالعودة إلى نص الحكومة، وتعقيبا على استفسار النائب حسام الخولى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن استفسار حول الحكومة هذا القانون يناول طريقة إعداد البرامج والأدلاء من عدمه.

وأكد ممثل المالية بأن الحكومة ملتزمة بالنص الدستورى فى شأن إعداد موازنة الابواب والبنود، لكننا أيضًا نحاول التوفيق بين هذا الالتزام وموازنة البرامج والأداء بحيث يتم إعداد الطريقتين بالتوازي.