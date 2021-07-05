محلية النواب توصى بإلزام وزارة التنمية بتقديم دراسة تطوير هيئة النظافة

جدة - نرمين السيد - أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بإلزام وزارة التنمية المحلية بإفادة اللجنة بتقديم الدراسة الشاملة الخاصة بتطوير وهيكلة هيئتى النظافة والتجميل بمحافظتى الجيزة والقاهرة خلال مدة 15 يومًا.





جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، اليوم الإثنين، لمتابعة التوصيات الصادرة عن اللجنة بشأن خطة الحكومة نحو إعادة هيكلة وتطوير هيئتى النظافة والتجميل لمحافظتى القاهرة والجيزة، مع إفادة اللجنة ببيان تفصيلى بأصول الهيئتين والمعدات المستغلة وغير المستغلة، ورؤيتهما لدراسة المقترحات الخاصة باستغلال الورش والإجراءات التى تم اتخاذها بهدف تعظيم مواردهما.

وقال ممثل هيئة النظافة بالقاهرة: "إن الهيئة غيرت العديد من الأمور فى وقت قصير، وعندنا 950 عربية، و150 معدة، وصرفنا 28 مليون جنيه صيانة، واستثمرنا ولم نطلب زيادة فى الموازنة، وجهزنا حديقة الطفل، وأنشأنا حديقتى البازلين وكفر الدوار سيفتتحان قريبًا"، وعقب السجينى، قائلاً: "لست بصدد اجتماع لعرض الجهد التنفيذى للهيئة".

وتابع ممثل الهيئة: "نعمل على إنشاء شركة الأمل للخدمات الاستثمارية والبيئية، والعامل سيحصل على الحد الأدنى دون أن يكلف الهيئة"، مؤكدًا أن الهيئة سيكون لها ما يقرب من 50 إلى 60%.

بدوره، أشار ممثل الجهاز المركزى للمحاسبات، إلى أهمية هيكلة هيئات النظافة وتعظيم مواردها فى تقليل العجز فى الموازنة، مشيرًا إلى الخوف من تجربة الدخول فى التحكيم الدولى، فى مسألة إنشاء الهيئات لشركات، وقال إن الأمر يحتاج درلسة.

فيما، قالت هبة مغيب، ممثل وزارة التخطيط: "استفدت من البيانات التى طرحت حتى لو محتاجة تدقيق، وشرفت بحضور افتتاح الشركتين التى أنشأتهما الهيئتان، ومسألة مشاركة القطاع الخاص مهمة، لكن فى المحافظات ستوجد مشكلة بشأن عدم اهتمام القطاع الخاص بهذا المجال، لذلك يتم بحث كيفية تشجيعه، ومسألة إنشاء شركة مساهمة خطوة جيدة، وممكن يتم عقد اجتماع تنسيقى لتنظيم الأدوار، وتحديد من يكون له الأولوية أن يأخذ المعدات".

وانفعل المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، على ممثل وزارة المالية، عندما سأله "ماذا خرج من هذا الاجتماع" ولم يرد بإجابات تفصيلية واضحة، وقال السجينى: "تمثيل المالية معايا باحث، وأنا قاعد فى الاجتماع 3 ساعات عشان أوفر للمالية 2 مليار جنيه، ويحضر معانا موظفين ليسوا أصحاب قرار، وفى النهاية وظيفة وجاى ياخد البدل وخلاص".

وأوضح ممثل وزارة المالية، أن هيئتى النظافة والتجميل بالقاهرة والجيزة، تكلفان الخزانة العامة نحو 1.6 مليار جنيه سنويًا.