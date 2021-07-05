صور.. انفجار خط صرف صحى رئيسى بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - ورد بلاغ لغرفة عمليات محافظة الإسكندرية يفيد حدوث انفجار خط الطرد الرئيسى للصرف الصحى وهبوط أرضى بشارع ملك حفنى بنطاق حى المنتزه أول. انتقل محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، وجميع الأجهزة التنفيذية من شركات الغاز والصرف صحى ومياه الشرب والدفاع المدنى وقوات الشرطة والمرور إلى موقع البلاغ. من جانبه، أشار المحافظ إلى حدوث كسر بخط طرد الصرف الصحى الرئيسى قطر 500 مم بمحطة 5 بسبب زيادة الأحمال على شبكة الصرف الصحى. وأوضح أن كسر الماسورة تسبب أيضا فى حدوث هبوط أرضى بأول شارع ملك حفنى بقطر 2 × 3 أمتار بعمق 2 متر، منوهًا أنه جارى متابعة تداعيات الموقف. وأضاف المحافظ أنه جرى الدفع بـ 10 سيارات صرف صحى لشفط المياه، مؤكدًا أنه سيتم إصلاح كسر الماسورة والهبوط الأرضى فى غضون 48 ساعة.

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