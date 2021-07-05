عودة رمضان صبحي إلى تشكيل بيراميدز وغياب إبراهيم عادل ودونجا

/639028/إنتهاء-إيقاف-رمضان-صبحي-وغياب-إبراهيم-عادل-ودونجا-عن-بيراميدز

يعود رمضان صبحي نجم الاهلي السابق وبيراميدز الحالي إلى المشاركة مع فريقه مرة أخرى، بعد انتهاء فترة الإيقاف، حيث كان قد حصل اللاعب على وقف لمدة مباراة والتي كانت أمام فريق إنبي، وذلك بسبب حصوله على الإنظار الثالث أثناء مباراة الأهلي.

غياب إبراهيم عادل ونبيل عماد دونجا عن تشكيل بيراميدز وعلى الجانب الأخر يغيب عن فريق بيراميدز في المباراة القادمة إبراهيم عادل مهاجم الفريق، وذلك بسبب حصولة على الإنذار الثالث في المباراة السابقة أمام فريق إنبي، بالإضافة إلى غياب نبيل عماد دونجا لاعب خط وسط الفريق، بسبب حصولة على البطاقة الحمراء المباشرة أثناء مباراة الأهلي، ويعرض موقع دوت الخليج تشكيل مباراة إنبي وبيراميدز: تشكيل بيراميدز في مباراة إنبي في حراسة المرمى: أحمد الشناوي. في خط الدفاع: أحمد فتحي – أحمد سامي – أحمد أيمن – محمد حمدي. في خط الوسط: عمر جابر – عبد الله السعيد – إبراهيم حسن. في خط الهجوم: إريك تراوري – إبراهيم عادل – دودو الجباس. تشكيل إنبي في مباراة بيراميدز في حراسة المرمى: محمود جاد. في خط الدفاع: على فوزي - إبراهيم يحيي - رامي صبري - مصطفى دويدار. في خط الوسط: مصطفى شكشك – زياد كمال - محمد المرسي، كريم طارق،محمد شريف. في خط الهجوم: جون أبوكا.

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