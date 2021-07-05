/639027/أنغام-بعد-حفلها-بدار-الأوبرا-أصعب-لحظات-حياتي

شاركت الفنانة أنغام جمهورها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات، بعض اللقطات من حفلها بدار الأوبرا التي أحيته في يوم الجمعة المنقضي، لافته إلى أن هذا الحفل فضلا عن الوقوف أمام الجمهور يعد من أصعب اوقات حياتها.

دوت الخليج يكشف تعليق أنغام على حفل الأوبرا التي أحيته مساء يوم الجمعة

نشرت أنغام صورتها من داخل حفلها بدار الأوبرا على مسرح النافورة وعلقت عليها: "امتع لحظات حياتي وأجملها وأصعبها في نفس الوقت وقوفي أمام جمهوري أعيش من أجل هذا الشعور وأحيا في حضوركم والغناء لكم متعة غير عادية".

أنغام تهاجم الرجال في حفلها الأخير

وكانت قد شنت المطربة المصرية أنغام حملة هجوم على فئة الرجال من خلال طرح أغنيتها «متلخبطة» منذ مايقرب من سنتين، لتحيي هذا الهجوم في حفل يوم الخميس بدار الأوبرا على مسرح النافورة، قالت أنغام أثناء تقديمها اغنية «متلخبطة» في حفلها بدار الأوبرا مساء أمس، مهاجمة الرجال: "الأغنية بتاعة متلخبطة دى، ليه الرجاله ديمًا بيقولوا علينا الستات عندها تقلبات، وبيتريقوا علينا، وهما أصلًا إلـ مجانين، وإنما الستات نصفق لهم".

حفل أنغام بدار الأوبرا على مسرح النافورة

وكانت انغام قد افتتحت أولى حفلات بدار الأوبرا مساء أمس بحضور عدد كبير من الجمهور فضلًا عن زملائها في الوسط الفني أبرزهم إيهاب فهمي وزوجته، ولكن لم يشهد الحفل تواجد الصحفيين والمصورين ومراسلي القنوات الفضائية لتغطيته، إذ منعهم أمن الاوبرا بناءً على رغبة الفنانة أنغام.

وكان من المقرر أن تقدا أنغام في الحفل مجموعة منتخبة من أعمالها الخاصة، التي قدمتها على مدار مشوارها الفني بقيادة المايسترو هاني فرحات، وكان من بينهم "حالة خاصة جدا، بين البينين، أساميك الكتيرة، "تجاه واحد، اهي جات، متلخبطة، 100 صورة، بتوصفني بتكسفني، ده اللي عندي، سيدي وصالك، نفس الشوق، نزوة، فنجان النسيان، أنا بعته كتير، هبدأ مالآخر، مطمنة، وحدانية،وبتحبها ولا، بعتلي نظرة، عرفها بيا، حتة ناقصة، ياريتك فاهمني وغيرها".

الجدير بالذكر أن أنغام طرحت مؤخرًا كليب أغنيتها الجديدة «أنا بعته كتير» على قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب، والأغنية من كلمات الشاعر أمير طعيمة وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع طارق مدكور.