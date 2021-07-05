/639022/السجيني-يستعرض-توصيات الإدارة-المحلية-بشأن-هيئتي-النظافة-والتجميل-صور

اوصى النائب أحمد السجييني رئيس لجنة محلية النواب في نهاية اجتماع اللجنة اليوم انه يجب اعداد الدراسة المعدة من قبل وزارة التنمية المحلية وإجراء التعديلات عليها واعادة ارسالها في خلال ١٥يوم .

دوت الخليج

جاء ذلك بعد مناقشة اللجنة لملف النظافة والاستماع الى رؤية الحكومة في تطوير هيئتي نظافة القاهرة والجيزة.

وقالت الدكتورة هبة مغيب ممثلة وزارة التخطيط إن الوزارة قامت بحضور توقيع العقود مع شركات النظافة التي بدات العمل في المنطقتين الشرقية والغربية و هي خطوة جيدة سيتم لمس نتائجها على ارض الواقع، وأضافت انها تتمنى أن تري شركات تعمل في المحافظات.

واستطردت الدكتورة هبة ان هناك بعض النقاط مازال يجب العمل عليها وهي ملف المعدات والوصول الى اتفاق يضمن ملكية أي جهة للمعدات.