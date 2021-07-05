/639021/هدم-مقبرة-رجاء-الجداوي-يثير-غضب-الأهالي-والسبب-كوبري-الحضارة

تعرضت مقبرة الفنانة رجاء الجداوي، الواقعة بمنطقة البساتين إلى هدم جزء كبير منها بسبب الشروع في بناء كوبري متحف الحضارة المصري الجديد، الأمر الذي أثار غضب الأهالى.

دوت الخليج يكشف السر وراء تعرض مقبرة الفنانة رجاء الجداوي إلى هدم جزء كبير منها.

ترميم مقبرة رجاء الجداوي بعد الانتهاء من كوبري الحضارة

ومن المقرر أن يُعاد بناء المقبرة من جديد بعد الانتهاء من بناء الكوبري، الذي يعد السبب الرئيسي فيما تعرضت له مقبرة الجداوي، الأمر الذي اعتبره البعض إهانة لها ولحرمة المتوفي.

أميرة مختار ابنة رجاء الجداوي في ذكرى رحيلها

و من ناحية أخرى ذكرت أميرة مختار، ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» تزامنًا مع ذكرى رحيل والدتها أنها تشعر بحب غير مسبوق في كل من تتعامل معهم لوالدتها، موضحة: "هو ده اللي عايشين بيه، وهو ده الإرث اللي سابته شخصية وإنسانية رجاء الجداوي".

وأضافت مختار المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، أن والدتها كانت فنانة عظيمة، لكن حُبها للناس وقلبها المتسامح مثلًا ذكرى عظيمة لوالدتها.

أبرز أعمال رجاء الجداوي

ومن أشهر الأعمال التي شاركت فيها الجداوي، فيلم «إشاعة حب» مع عمر الشريف، وسعاد حسني، ويوسف وهبي؛ وفيلم «البيه البواب» مع أحمد زكي؛ ومسرحيتَي «الواد سيد الشغال» و«الزعيم» مع عادل إمام.

وكانت آخر مشاركات الجداوي الفنية في مسلسل «لعبة النسيان» والذي بث في رمضان 2020، وبعد الانتهاء منه أعلنت إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وأودعت إثر ذلك في مستشفى للحجر الصحي بمدينة الإسماعيلية.