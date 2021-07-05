/639020/هشام-الجاهل-يطالب-النقل-بتشديد-الرقابة-في-عيد-الأضحي-بشـأن-تنفيذ-الإجراءات-الاحترازية-لمواجهة-كورونا
طالب النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، وزير النقل الفريق كامل الوزير، بوضع برنامجا خاصا للقطارات من أجل مواكبة فترة عيد الأضحى، تحسبًا لازدحام القطارات في ظل تفشي فيروس كورونا القاتل، وللحفاظ على أرواح وسلامة الركاب.
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هشام الجاهل يشدد على ضرورة تنفيذ جميع الاجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا
وشدد عضو مجلس النواب، هشام الجاهل، على ضرورة تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، في السكة الحديد ومترو الأنفاق، للحفاظ على أمن وسلامة الركاب، مطالبًا بتشديد الرقابة خلال هذه الأيام لمنع أي راكب دخول المحطات واستقلال القطارات دون ارتداء الكمامة الطبية، فضلا عن مخالفة تعليمات ارتداء الكمامات داخل المحطات وعربات القطارات، والتي تصل إلى 4 آلاف جنيه.
هشام الجاهل يؤكد على ضرورة عمل قيادات الهيئة العامة حملات تفتيشية
وأكد عضو مجلس النواب، على ضرورة عمل قيادات الهيئة العامة حملات تفتيشية للنقل النهري على إجراءات الأمن والسلامة بالمراكب النيلية حرصًا على سلامة المواطنين والتأكد من سلامة التراخيص وفحص المراكب النيلية؛ نظرًا لتكرار الحوادث خلال هذه المناسبات كل عام.
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